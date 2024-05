Así es el cuaderno de contabilidad de Los Gallegos que se encontró en el megaoperativo de Arica

17 may. 2024 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

La lucha de la Fiscalía regional de Arica y Parinacota y la Policía de Investigaciones (PDI) para desbaratar a Los Gallegos continúa teniendo frutos, luego de que se detuviera a tres de sus miembros en el megaoperativo que se desplegó este jueves en el Cerro Chuño y en seis cárceles del país. Dos quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados este viernes.

El gran procedimiento, cuyo fin era evitar una eventual rearticulación de este brazo armado del Tren de Aragua, no sólo facilitó la captura de tres nuevos imputados, todos venezolanos, sino que también permitió encontrar drogas, armas de fuego, municiones y cuadernos contables de esta banda de crimen organizado.

El cuaderno de contabilidad

Alexander, Tío José y "Maleficio" son solo algunos de los nombres que aparecen en las hojas de contabilidad que hallaron los detectives. En estas se detalla cada una de las transacciones de drogas como "pasta", "peri" o "mari", haciendo referencia a la pasta base de cocaína y el formato en clorhidrato de esta misma, así como marihuana.

En los registros contables también se aprecia las cantidades vendidas o bien fiadas, ya que cuando se produjo algún pago, aparentemente, se dejó por escrito, explicitando la fecha de estos acuerdos. 25, 50 o hasta 100 gramos son algunas de las cantidades comercializadas.

El juicio oral que enfrentan 38 miembros de Los Gallegos

Actualmente, 38 miembros de Los Gallegos están enfrentando un juicio oral por graves delitos como homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de armas y drogas.

De estos 38 imputados, 37 están en prisión preventiva. 18 cumplen la máxima medida cautelar en el penal de Arica, mientras que el resto está en las cárceles de La Serena, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Concepción y Puerto Montt.

Este viernes, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, abordó el juicio y el megaoperativo de ayer, aseverando que "las rearticulaciones son una cuestión que efectivamente puede ocurrir. Con mayor razón ahora, porque estas agrupaciones tienden a proteger a sus integrantes privados de libertad".

"Si pretenden rearticularse no lo van a poder lograr"

"El golpe de ayer no fue con la intención de detener una gran cantidad de personas, como lo habíamos hecho en procedimientos anteriores. Lo de ayer es también una señal, en el sentido de que si pretenden rearticularse no lo van a poder lograr porque no lo vamos a permitir, y aunque tengamos que hacer un despliegue para encontrar a uno de ellos que quede, lo vamos a hacer", advirtió.

Así, el persecutor zanjó que "la cantidad de detenidos ayer no fue muy grande porque ya han perdido fuerza y porque ya tenemos un número altísimo de sus integrantes privados de libertad, pero no tenemos que esperar a que retomen la fuerza que tenían antes para actuar y esa fue la señal que quisimos dejar ayer".