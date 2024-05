Jorge Sharp anuncia que no irá a la reelección como alcalde de Valparaíso

17 may. 2024 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, anunció que no irá a la reelección este año tras dos periodos en el cargo, ya que el movimiento del que es parte, Transformar Chile, decidió buscar un nuevo nombre lidere la municipalidad porteña.

¿Qué dijo el alcalde de Valparaíso?

En entrevista con La Segunda, señaló que "luego de un proceso de mucha reflexión y conversación, hemos tomado la decisión de que el proyecto de la alcaldía ciudadana de Valparaíso sea liderado por una nueva persona, por un nuevo equipo, lo que supone evidentemente la decisión de no representarme a la reelección para un nuevo período al frente del Municipio de Valparaíso".

El jefe comunal sostuvo que "el movimiento del cual soy parte, que es Transformar Chile, propondrá este sábado a una masiva asamblea ciudadana, a los movimientos sociales, a los dirigentes sociales, un nombre para continuar con el proceso. Tendremos una instancia ratificadora en las próximas horas para continuar con el proyecto de la alcaldía ciudadana".

"La alcaldía ciudadana es un proyecto colectivo que ya no está en mis manos: adquirió una amplitud y pluralidad que excede cualquier movimiento y partido político, es un proyecto que se ha logrado empalmar en una buena medida con muchos independientes, dirigentes sociales, vecinos y vecinas de Valparaíso. Y va a continuar, no se acaba con esta decisión. Al contrario, esta decisión busca fortalecer el carácter colectivo del proyecto", agregó.

Sharp y su eventual candidatura al Senado

Eso sí, Sharp reconoció que "no me voy de Valparaíso, me quedaré en esta ciudad, es mi ciudad, la siento y la seguiré sintiendo en el corazón. Hemos trabajado todos los días con las manos limpias, dejando todo por sacar adelante nuestra ciudad".



Consultado por una eventual candidatura a senador, planteó que "cada cosa tendrá su tiempo. Transformar Chile, junto a otros movimientos políticos, tiene la tarea de sumar fuerzas para generar una propuesta distinta al país. Evidentemente nos interesa consolidar una posición regional".

Las críticas a su gestión

A propósito de las críticas a su gestión, el alcalde aseveró que "estos años hemos avanzado en muchas cosas que la política tradicional no resolvió en su momento y faltan muchas cosas más. Es imposible recuperar a Valparaíso del abandono de un momento a otro, se requiere de una inversión que todavía, en muchos sentidos, sigue pendiente y no por una falta de gestión de la alcaldía".

"Hoy tenemos altos índices de inversión -pública y municipal-, y compromisos más estructurales del Estado con el patrimonio, con el puerto. Las críticas que se nos hacen son, en la mayoría de los casos, interesadas, llenas de ideología, por gente que estuvo 30 años gobernando esta ciudad y la dejó en el piso y ahora nos quieren responsabilizar por las cosas que ellos no resolvieron y nosotros sí o estamos intentando hacerlo", sumó.

Así, zanjó que "un triunfo de la derecha sería retroceder: volver al déficit, a la corrupción, al despilfarro, a la falta de trabajo con las comunidades. Valparaíso no quiere retroceder. Confiamos en la sabiduría del ciudadano porteño, él sabrá elegir el mejor camino. Por eso tengo la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto".