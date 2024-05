Fiscal de Arica hace advertencia a Los Gallegos: "Si pretenden rearticularse, no lo vamos a permitir"

17 may. 2024 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, abordó el juicio que se lleva adelante contra "Los Gallegos" y las alertas de bomba en los tribunales de Arica, Linares, Concepción y Temuco ocurridas el pasado jueves, cuando se realizaban intensos operativos en la zona de Cerro Chuño y seis penales del país para evitar la rearticulación de la organización criminal y eventuales planes de fuga.

¿Qué dijo el fiscal Carrera sobre el juicio de Los Gallegos?

En relación al juicio, el persecutor señaló en radio Pauta que “esto no es solamente un precedente en cuanto a este juicio, sino que la investigación y todo lo que se ha dado durante su tramitación marca un precedente, porque estamos aprendiendo muchas cosas. Son situaciones que como Estado no habíamos vivido con anterioridad de esta manera”.

“Lo importante es aprender todas aquellas cosas que se pudieran mejorar. Porque luego quizás veremos una seguidilla de juicios de esta naturaleza”, explicó.

Mario Carrera, fiscal regional de Arica y miembros imputados de "Los Gallegos" (Aton/Captura)

"No vamos a permitir" rearticulación de Los Gallegos

Sobre las alertas de bomba registradas ayer en cuatro tribunales, el fiscal indicó que “las rearticulaciones son una cuestión que efectivamente puede ocurrir. Con mayor razón ahora porque estas agrupaciones tienden a proteger a sus integrantes privados de libertad”.

“El golpe de ayer no fue con la intención de detener una gran cantidad de personas, como lo habíamos hecho en procedimientos anteriores. Lo de ayer, es también una señal en el sentido de que si pretenden rearticularse no lo van a poder lograr, porque no lo vamos a permitir, y aunque tengamos que hacer un despliegue para encontrar a uno de ellos que quede, lo vamos a hacer”, advirtió Mario Carrera.



“La cantidad de detenidos ayer no fue muy grande, porque ya han perdido fuerza y porque ya tenemos un número altísimo de sus integrantes privados de libertad. Pero no tenemos que esperar a que retomen la fuerza que tenían antes para actuar y esa fue la señal que quisimos dejar ayer”, agregó el fiscal.



“Lo que ocurre es que Arica tiene condiciones particulares que no han cambiado. Por lo que sigue siendo atractivo para que se instale este tipo de bandas. Eso lo hemos tenido presente desde un principio”, dijo.



Además, el fiscal sostuvo que la preparación de esta región no tiene que darse referido a los delitos que ocurren en el país, “sino que en los delitos que estamos viendo en Perú, Ecuador, Colombia y en Venezuela, que son las realidades que tenemos nosotros por nuestra posición geográfica más cercana. Nosotros somos un muro de contención”.

"Cárcel como oficina"

Sobre los reiterados operativos realizados para desarticular a estas organizaciones criminales, el persecutor aseguró que “si algo hemos aprendido de ellos, es que la cárcel la utilizan como una oficina más para seguir manteniendo su trabajo”.

El fiscal explicó que los operativos realizados ayer se registraron en seis penales, con la finalidad de prevenir rearticulaciones de estos grupos y eventuales fugas. Durante los procedimientos se incautaron siete teléfonos celulares, los cuales podrían entregar información relevante sobre las investigaciones.

“Esperamos que nos entreguen información para”. Al finalizar, el fiscal regional Mario Carrera se refirió a la llave para abrir esposas encontrada en la cárcel de máxima seguridad de Santiago. “Tenemos que tener la tranquilidad de que Gendarmería, con su trabajo, es capaz de detectar un elemento tan pequeño como ese”.