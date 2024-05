"Tratan de hacerse los locos": Joven que quedó parapléjica por caída de pantalla acusa que municipio no la ha ayudado

06 may. 2024 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

Dahely Escobar Claure de 22 años, joven que quedó parapléjica luego de que le cayera una pantalla gigante cuando se encontraba en el Estadio Zorros del Desierto en Calama, se refirió en duros términos a la municipalidad nortina.

Acusa que no ha habido mayor apoyo por parte de los responsables a casi siete meses del incidente que cambió trágicamente su vida.

¿Qué dijo la joven que quedó parapléjica por caída de pantalla en Calama?

"Seguimos a la espera que se puedan hacer responsables las personas que estaban involucradas en el caso. No tengo la ayuda de nadie, no tengo los medios para poder rehabilitarme, y para poder pagar los gastos que requiero día a día", señaló en conversación con el medio Soy Calama.

Dahely Escobar / Instagram

Aún afectada en lo emocional, la joven reconoce que el municipio se encargó del tratamiento que tuvo que realizarse en Santiago, pero desde entonces, nadie se ha acercado a ella y su familia.

"No ha habido ningún apoyo de parte de la Municipalidad. Es más, creo que han tratado de evadir el caso, de hacerse los locos, de estar alargando tanto el tema. Como que siento que no quieren tocar mi caso, y no hay ninguna respuesta", acusó Dahely.

"Nadie me ha aportado"

Actualmente, se encuentra en Calama llevando a cabo el proceso de rehabilitación en la Teletón, pero sigue requiriendo recurso para, por ejemplo, una silla de ruedas.

"No es fácil, todo el proceso es súper lento. Aparte, necesito día a día pagar el tratamiento de kinesiología que necesito, y en eso nadie me ha aportado", señaló.

Pantalla gigante cae sobre personas en estadio de Calama

El 15 de octubre de 2023, hinchas de Cobreloa pasaron de la alegría a una tragedia en cuestión de segundos.

Cuando todos celebraban el ascenso del equipo a la primera división, una pantalla gigante — instalada en el Estadio Zorros del Desierto de Calama— cedió y cayó sobre el sector de galería, donde estaban los fanáticos viendo el partido que se disputaba en Talca.

La joven es una de las cuatro víctimas de aquel accidente que quedaron con secuelas graves y espera que aparezcan los responsables y que asuman las consecuencias.

"Que se hagan cargo de mi caso, y que ojalá ahora no se olviden de mi caso", consignó la joven.

Actualmente, se está llevando a cabo un sumario administrativo al interior del municipio, lo que ha estancado otros procesos judiciales del asunto.

