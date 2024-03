"Me arruinaron la vida": Joven afectada por caída de pantalla gigante en Calama quedó parapléjica

19 mar. 2024 - 12:55 hrs.

El 15 de octubre de 2023, hinchas de Cobreloa pasaron de la alegría a una tragedia en cuestión de segundos.

Cuando todos celebraban el ascenso del equipo a la primera división, una pantalla gigante — instalada en el Estadio Zorros del Desierto de Calama— cedió y cayó sobre el sector de galería, donde estaban los fanáticos viendo el partido que se disputaba en Talca.

Cinco meses más tarde, una de las principales víctimas de aquel incidente volvió a Calama después de estar hospitalizada en clínicas de Santiago. Pero no regresó caminando, sino en una silla de ruedas, porque quedó parapléjica tras las lesiones en su columna.

"Lo que provocaron en mí fue muy fuerte"

Aquel 15 de octubre, Dahely Escobar estaba justo al frente de la pantalla gigante, por lo que recibió todo el impacto de la estructura junto a otras personas cuando cayó.

(Soy Chile)

Inmediatamente, fue derivada a un servicio de emergencia del norte y luego a un recinto médico de la Región Metropolitana, donde permaneció durante los últimos cinco meses.

"Estoy en la etapa de rehabilitación. En este momento, estoy como un bebé, tengo que aprender a sentarme, a pararme, aprender muchas cosas de forma independiente, porque no puedo estar sentada sola. El proceso va a ser muy largo", señaló a Soy Calama.

La joven de 22 años manifestó que "lo que provocaron en mí (el municipio de Calama, organizadora del evento de ese día) fue muy fuerte, me dejaron desde cero".

Poca ayuda por parte del municipio

Si bien señaló que la municipalidad financió los gastos de la clínica, Dahely acusó que no ha recibido más ayuda por parte de la entidad comunal.

Aparte de ese financiamiento, "no ha habido nada, cero pesos. No me han ayudado en mis gastos, en el transporte, las consultas que tenía que hacer particularmente después de salir de la clínica, la comida".

Dahely Escobar quedó parapléjica tras la caída de la pantalla gigante (Facebook)

"Me habían hecho la promesa que me iban a ayudar a remodelar la casa para llegar a mi casa. Pero no lo hicieron, esa ayuda no se hizo y ahora estoy en la casa de un conocido, porque la mía no está en óptimas condiciones para quedarme ahí", expuso.

"Me arruinaron la vida"

Por último, Escobar espera que el municipio se haga responsable de lo ocurrido: "Lo que me pasó no es para menos. Dependo mil por ciento de muchas personas (...) Me arruinaron la vida y necesito que se haga justicia", expresó.

La Fiscalía ya inició una investigación para dar con los responsables del accidente. La familia de la joven está a la espera de los resultados que se arrojen para presentar una acción judicial.