"A mi hija nadie le devolverá su calidad de vida": Familia recibirá $290 millones por negligencia médica en Osorno

24 abr. 2024 - 14:45 hrs.

$290 millones son los que tendrá que pagarle el Servicio de Salud Osorno a una familia que sufrió negligencias médicas en el Hospital Base San José de Osorno en 2017.

Específicamente, las omisiones hospitalarias por parte del personal de salud afectaron directamente a una bebé que no fue sometida a un examen de diagnóstico de hipotiroidismo congénito después de nacer, lo que no fue informado a los padres.

En 2020, la familia presentó una demanda para exigir una indemnización por el daño moral causado. La justicia falló a su favor en todas las instancias judiciales, siendo la Corte Suprema la que puso fin al juicio tras ordenar el pago de la millonaria compensación.

Los antecedentes de la negligencia médica

La madre de la pequeña relató a El Austral de Osorno que "mi hija requería un tratamiento antes de los 15 días (de vida), pero nunca fuimos informados, pese a que consulté por el examen".

Imagen referencial (Freepik)

"Desde Concepción, donde se realizan los análisis, me dijeron que ya estaban en Osorno; pero acá me indicaron que si no me llamaron era porque no había nada que informar y estaban normales", expuso.

Según la mujer, "ese fue el mayor error, porque no eran normales. Me di cuenta de ello, porque mi hija, a los cinco meses, seguía siendo como un bebé recién nacido. Esta omisión, que recién la reconocieron pasados los seis meses, significó tratamientos tardíos y secuelas irreversibles de por vida, incluyendo retraso en el desarrollo psicomotor y problemas neurológicos graves".

Otras consecuencias han afectado al bolsillo de la familia. Si bien la niña pertenece al programa GES, lo que le da acceso prioritario en la salud, la madre acusa largas listas de espera y demoras, por lo que han buscado alternativas que contemplan grandes desembolsos de dinero.

Para financiar los tratamientos han organizado bingos, rifas y ventas a través de redes sociales: "Una pura consulta médica una vez nos costó $4 millones", manifestó la mujer.

Hospital Base de Osorno (Google Maps)

Sobre la indemnización de $290 millones, expresó que "muchos podrán pensar que es alta, pero a mi hija nadie le devolverá su calidad de vida. Lo único que esperamos es que esto no se vuelva a repetir en otra familia y que la atención que necesitamos sea más expedita en el Hospital Base de Osorno".

Hospital de Osorno reconoció la negligencia

El director del Servicio de Salud de Osorno, Rodrigo Alarcón, reconoció la ocurrencia de las omisiones hospitalarias.

"Somos efectivamente responsables del error clínico y de sus consecuencias. Vamos a responder de la forma en que la Corte Suprema ha instruido. Adicionalmente, tenemos que reconstruir de alguna manera con la familia y disculparnos por lo sucedido", manifestó al citado medio austral.