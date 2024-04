Las denuncias que remecen a la Corporación Yo Mujer: Funcionarias acusan a Scarleth Cárdenas por maltrato laboral

24 abr. 2024 - 11:00 hrs.

El 19 de marzo, el directorio de la Corporación Yo Mujer -institución que apoya a mujeres con cáncer de mama- recibió una denuncia por maltrato laboral en contra de su presidenta, Scarleth Cárdenas.

La acusación -a la que tuvo acceso Mega Investiga- provenía de la jefa técnica de la organización, y estaba respaldada por otras trabajadoras.

El directorio optó por suspender de sus funciones a la periodista, tal como se informó en un correo enviado el 25 de marzo: “La Sra. Cárdenas no puede gestionar la corporación, y sólo podrá llevar adelante las labores propias del cargo que ostenta en el directorio”. Además, anunciaron una investigación interna a cargo de la exministra de la Mujer y abogada, Laura Albornoz, quien se desempeña como asesora legal de la corporación.

Pero, a un mes de esa decisión, las trabajadoras -que están asesoradas por una abogada- aseguran que la indagación no ha tenido avances, y que recién el 18 de abril la ex secretaria de Estado le realizó una entrevista a la denunciante.

Esa situación motivó a un grupo de mujeres, entre funcionarias y ex trabajadoras de Yo Mujer, a presentar este martes distintas denuncias a la Inspección del Trabajo en contra de Cárdenas, las que deben ser estudiadas para ser declaradas admisibles.

Mega Investiga se contactó con Scarleth Cárdenas y el directorio de Yo Mujer, pero no estuvieron disponibles para referirse a la denuncia.

Se trata de la segunda imputación pública en contra de la periodista. En 2018, cuando trabajaba en la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel), también fue acusada por maltrato laboral. Al cabo de un tiempo, la justicia falló a favor de la trabajadora que la denunció, y Arcatel debió pagarle una indemnización.

“Me dijo ‘tú aquí no estás para pensar”

Cuando la periodista Bárbara López quedó seleccionada para ser la jefa técnica de la Corporación Yo Mujer, en diciembre de 2023, quien la contactó por teléfono para darle la noticia fue Scarleth Cárdenas.

En esa misma llamada, cuenta López a Mega Investiga, la presidenta del directorio le pidió que se reunieran antes de su ingreso. “Me dice ‘necesito juntarme contigo en la noche, después de mi trabajo, porque te tengo que poner en presente algunas cosas’”, relata la profesional, quien de inmediato agrega: “Me explicó que el ambiente en la corporación era hostil”.

La advertencia llamó la atención de López, pero decidió dejar pasar ese antecedente. “Prefería hacerme una opinión yo misma”, cuenta.

Con el paso de las semanas -y una vez en la Corporación- comenzó a incomodarse con el trato que mantenía Cárdenas: “Pensaba que era parte de su carácter (...). Era algo del día a día que se enojara”.

A eso se sumaba que la presidenta de Yo Mujer le insistía para pasar a buscarla todas las mañanas e irse juntas a la oficina, ubicada en Providencia. Al inicio López lo vio con buenos ojos, sin embargo, en cada viaje, dice, había reclamos y quejas.

En lo laboral, la jefa técnica sentía que tenía poca autonomía para tomar decisiones que respondían a su cargo y de a poco -dice- comenzó a sentirse cuestionada. “La tenía sentada al frente mío en la oficina, a menos de dos metros, y me decía ‘¿por qué contestas así el teléfono? ¿Por qué dijiste eso?”, revela.

Era habitual, comenta, que Cárdenas la “denostara” frente a sus compañeras. Así lo declaró en la denuncia que envió al directorio: “La presidenta me ha solicitado sacar fotos o tomar videos y luego me denosta de mi calidad de profesional por no hacerlo como ella, y me ha sacado en cara que en qué universidad me regalaron el título”.

Los malos tratos, asegura, se hicieron habituales: “Empecé a tenerle miedo. Me retaba y yo me ponía a llorar. Trataba de que ella no lo notara. (...) Empecé a sentirme poca cosa”.

Ya a comienzos de marzo, recuerda, Cárdenas no le dirigía la palabra: “Me ignoraba, no me respondía mensajes ni correos”. Fue así hasta el 14 de ese mes, cuando una de las psico oncólogas de la corporación renunció. Aquel día, relata, le agradeció a la profesional frente a Cárdenas -quien, según las trabajadoras, estaba en el celular- y al equipo por la labor que realizó en la corporación, y que luego de eso la presidenta de Yo Mujer se levantó de su asiento y la llamó a su puesto.

“Me grita desde la oficina ‘Bárbara, ven por favor, y cierra la puerta’. Yo entro y me empieza a reclamar, a retar, porque yo le había agradecido”, comenta, y agrega: “Me dijo ‘tú aquí no estás para pensar ni para hablar. Si yo no hablo, no hablas’”.

Tras ese episodio, dicen las demás trabajadoras, la situación comenzó a hacerse más insostenible. “Hay temor de que llegue a la oficina”, dice Paula Fierro, trabajadora social de la corporación.

López decidió presentar una denuncia el 19 de marzo al directorio de Yo Mujer. Las otras trabajadoras, en tanto, acudieron a la Inspección del Trabajo e interpusieran constancias para respaldar su relato.

Otras denuncias

En julio del año pasado, la psicóloga Isabel Valles, en ese entonces jefa técnica de Yo Mujer y que estaba ad portas de su prenatal, ya había presentado un escrito en la Inspección del Trabajo en contra de Cárdenas.

La psicóloga lleva más de diez años en la corporación y cuenta a Mega Investiga que desde que llegó Cárdenas a la presidencia la relación con el equipo de trabajo cambió: “Quería enterarse de todo y muchas cosas las cuestionaba”.

Esa actitud, afirma, generó la salida de Daniela Rojas, quien era directora ejecutiva de la Corporación Yo Mujer desde hace 13 años y con quien Valles trabajaba codo a codo. La también psicóloga solicitó su autodespido en junio mediante una carta, en la que apuntó a la llegada de la nueva administración, que ya era dirigida por Cárdenas desde hace casi dos meses.

Pero la misiva agrega otro factor: “En las últimas semanas han existido cuestionamientos a decisiones que no corresponden al cargo que ostento; a otras de tipo profesional que se relacionan directamente con mi rol (...) y otros asociados a la probidad y la ética”.

Valles dice que ambas fueron cuestionadas por Cárdenas por el gasto económico que implicó la realización de unos libros relacionados con el cáncer de mama. “Se nos cuestionó por decisiones presupuestarias que había autorizado la presidenta anterior”, dice.

Desde que comenzó la fecha de su prenatal, Valles dice que no recibió mensajes de sus compañeras, con quien tenía una relación cercana: “Al tiempo me confesaron que recibieron la orden expresa de Scarleth de que no podían tener ningún tipo de comunicación conmigo”.

La psicóloga regresó a trabajar de su postnatal el pasado jueves y califica de “impactante” su retorno. “No tengo oficina, la que usaba la transformaron en una sala de reuniones”, cuenta. Agrega que su cargo es usado actualmente por otra trabajadora.

Desde el entorno de Scarleth Cárdenas comentan que el conflicto al interior de la corporación inició por el manejo económico que tuvo una trabajadora el año pasado. Además, niegan que la periodista tuviera una mala relación con Bárbara López y aseguran que la apoyó desde que llegó a la organización.

Remarcan también que la investigación aún está en proceso y, por ello, prefiere esperar el resultado para entregar una versión de manera pública.

A pesar de eso, el 19 de marzo Cárdenas envió un correo al directorio de Yo Mujer presentando su renuncia al cargo. Mega Investiga no pudo constatar si fue aceptada.

Laura Albornoz: la asesora externa

Las trabajadoras coinciden en que uno de los hechos que marcó la llegada de Cárdenas a Yo Mujer ocurrió en noviembre del año pasado, cuando la secretaria de la corporación, Jocelyn Sepúlveda fue despedida.

Ese día llegó Laura Albornoz junto con Ana María Castro, ahora secretaria del directorio, a informarle sobre su desvinculación.

“Ana María no era secretaria del directorio. Yo nunca la había visto. Y a Laura sólo la había visto dos veces”, cuenta Sepúlveda. Una de las ocasiones en las que conoció a la abogada fue en una reunión con Cárdenas y el equipo de trabajo de Yo Mujer. En esa cita, dice, la presidenta del directorio planteó la intención de reducir los beneficios laborales de las trabajadoras, a lo que ellas se habrían negado.

Luego de eso vino el despido. La entonces secretaria cuenta que el día en que le informaron sobre su desvinculación, le pidieron que se fuera inmediatamente de la oficina.

No pudo llevarse sus cosas personales que mantenía en la oficina desde hace cinco años, cuando fue contratada como secretaria, ya que -afirma- Castro y Albornoz la seguían constantemente: “‘Necesitamos que te vayas’, me decían. ‘Tienes que salir de la corporación para nosotras estar tranquilas’”.

Sepúlveda también repara en el trato que tuvo Albornoz en ese momento. “Estaba llorando y Laura se acerca y me abraza, delante de Paula y Evelyn, y me dice ‘ándate inmediatamente a la Inspección del Trabajo’. Yo la miro así como qué me estás diciendo. Y toma un papel y anota su teléfono y dice ‘cualquier cosa me llamas’”, cuenta Sepúlveda.

Frente a este relato, la exministra de la Mujer señala que esa versión no es correcta, y que no puede entregar más antecedentes porque es parte del secreto profesional del sumario.

Sepúlveda también cuenta que tras su salida recibió un llamado de Albornoz: “Me dice 'viste, tú no te merecías esto, pero quiero que te quede claro que tus compañeritas se están haciendo cargo de tu trabajo ahí (...) Quería enrostrar que las chicas se habían hecho cargo de mi trabajo y que yo no era necesaria en la corporación”.

La entonces secretaria interpuso un reclamo formal en la Inspección del Trabajo y casi dos meses después -en enero- fue citada para una mediación, a la que también habría asistido Albornoz en representación de la Corporación Yo Mujer.

La exministra de la Mujer, consultada por Mega Investiga, confirmó que el directorio le solicitó actuar como fiscal interna en la investigación por la denuncia en contra de Cárdenas e insistió en que no puede referirse al tema.

Las trabajadoras y exfuncionarias de Yo Mujer aún están a la espera de la resolución que adopte el directorio sobre la denuncia por maltrato laboral en contra de Scarleth Cárdenas.

Este jueves, en tanto, se realizará la asamblea anual entre el directorio y los socios de la Corporación Yo Mujer en la que se debe hacer un recuento de la gestión 2023.