Así fue el íntimo matrimonio de la alcadesa Emilia Ríos de Ñuñoa: Celebró en clásico restaurant de Santiago

En medio de su intensa agenda comunal, Emilia Ríos se tomó un breve respiro como alcaldesa de Ñuñoa para presentarse en el Registro Civil y contraer matrimonio con su exadministrador municipal, el abogado Patricio Hidalgo.

La íntima ceremonia se efectuó al mediodía del viernes 19 de abril y luego celebraron en un clásico restaurant de un club social en Santiago. Días después, la jefa comunal le dedicó una sentida publicación a su marido en su cuenta de Instagram.

"Desde la primera vez que lo vi, supe que ahí, de alguna manera que aún no era capaz de imaginar, había un destino, un camino de a dos. Cuando estamos juntos soy más que nunca yo, porque el amor que me da es tan absoluto que me hace vulnerable y por eso, más fuerte de lo que nunca pensé. Gracias a la vida por este milagro. Te amo", escribió la cientista política en su red social.

¿Cómo se conocieron marido y mujer?

Actualmente en Lima, disfrutando de su luna de miel en Perú, la alcaldesa contó que conoció a su ahora esposo en el trabajo, "pero nunca pasó nada en ese tiempo. Estábamos súper preocupados de sacar la pega adelante y, además, por qué no decirlo, somos bien pavos".

"Después de un tiempo, él se fue a otro trabajo y al rato empezamos a juntarnos de vez en cuando. Un día me ofreció juntarnos para regalarme un libro que publicó hace un tiempo y que justo el Presidente Gabriel Boric compró en una salida que tuvo a una feria del libro, así que esa fue la excusa", relató.

Fue así que comenzaron a pololear durante poco menos de un año antes de que se convirtieran novios. Estuvieron seis meses con las argollas de promesa hasta que formalizaron su amor mediante el matrimonio.

Alcaldesa Emilia Ríos y su marido, el abogado Patricio Hidalgo

"Casarnos si bien puede ser una formalidad, para nosotros es la manera de concretar nuestra voluntad de estar juntos hasta viejitos, construir una vida compartida entre nosotros, pero también con toda la gente que queremos", señaló a LUN.

Ese íntimo festejo posterior a la firma en el Registro Civil se desarrolló junto a familiares y amigos de ambos: "Quizás más adelante hagamos algo más grande, lo estamos pensando, pero por ahora ya nos damos por pagados", concluyó Ríos.

