"Pueden burlarse y tirar besos, pero no me robarán la paz": Esposa de mayor Sánchez pide cadena perpetua para acusados

24 abr. 2024 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

La esposa del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez, quien fue asesinado la noche del 10 de abril en Quinta Normal cuando intentó frustrar un robo, conversó en exclusiva con Mucho Gusto, instancia en la que recordó sus primeros años como pareja, sus temores ante el peligro al que se exponía el uniformado y sus impresiones sobre los detenidos por el crimen.



"Estoy tranquila, pese a todo"

"Este momento es difícil. Es difícil para mí hablar sobre lo que siento, sobre lo que pienso. Estoy tranquila, pese a todo. Hay mucha paz, mucha tranquilidad. Tengo a mi familia al lado, tengo a mi iglesia, mis hermanos. Eso me ha ayudado mucho a estar de pie, a salir adelante por mí y por mi hijo", comenzó señalando Macarena García.

Sobre cómo ha vivido lo ocurrido su hijo de solo tres años, manifestó que "Gracias a Dios él es pequeñito, no se da cuenta mucho de la situación. Sí pregunta por su papá, sí hay cosas que se acuerda de él, como cuando ve su reloj, su perfume, su ropa. Ahí pregunta por él".

Meganoticias

"Carabineros, la institución, el general Yáñez (se han portado) un siete, no tengo nada que decir respecto a ellos. Han estado presentes, me han llamado, se han preocupado, y eso para uno en este momento es súper importante", agregó la viuda de Sánchez.

Sus primeros años como pareja

"Con Emmanuel nos conocimos en la iglesia. Yo comencé muy niña en la iglesia, como a los 10 años, ahí nos conocimos. Obviamente, no había una relación, nos saludábamos solamente", relató Macarena.

"A los 22 años comenzamos a pololear. Él me invitó a salir, comenzamos a hablar, a los 23 años quedé embarazada de Pedro y nos casamos (por el civil). Y el año pasado nos casamos por la iglesia", agregó.

La esposa del funcionario, sin embargo, no tiene los mejores recuerdos sobre el trabajo que desempeñaba Emmanuel. "Lamentablemente, por la institución nos veíamos bastante poco, por los horarios. Eran difíciles los horarios que él tenía", señaló.

"Siempre estuvo bien comprometido con la institución, le gustaba hacer su trabajo. Si un día a él lo llamaban de franco, él iba. Si pasaba un accidente, si la pasaba algo a su compañero, de noche o tarde, él iba al hospital a verlo", indicó.

"Yo me quejaba harto por sus horarios"

Dicho compromiso con Carabineros no siempre fue entendido por Macarena. "Yo igual me quejaba harto por sus horarios. No siempre entendía por qué tenía que ir, por qué no iba otro".

Incluso aseguró que cuándo Sánchez tenía turnos de noche, "yo la pasaba mal, tenía que estar orando por él para que llegara con vida al día siguiente, entonces para mí fueron complicados los años que él estuvo en la institución".

En ese sentido, revela que "él sentía harta impotencia, porque no podían hacer nada. Carabineros realmente estaba con los brazos atados. No podían hacerle nada a los delincuentes, ni siquiera podían usar sus armas de servicio".

Viuda de Sánchez pide cadena perpetua

Sobre la detención en Colombia de Dayonis Orozco, sindicado como el autor de los disparos que acabaron con la vida de su esposo, expresó que "no puedo decir que estoy contenta, que estoy feliz, pero sí estoy muy aliviada de que lo hayan encontrado. Siempre supe que lo iban a encontrar tarde o temprano. No dudé de eso".

"En cuanto a los otros tres, agradezco mucho a Carabineros, se movió muy rápido. Hay criminales que arrancan del país y aún no los encuentran", añadió.

En la entrevista, se refirió a la forma en la que han reaccionado los presuntos responsables al momento de ser detenidos, haciendo gestos burlescos o lanzando besos a las cámaras de televisión.

"Ellos pueden burlarse y tirar besos, pero no me van a robar la paz, no me van a robar la tranquilidad, ellos van a pagar, y eso me tiene tranquila, de que ahora los tienen. No creo que sea tan fácil sacarlos de la cárcel, yo creo que van a tener una buena condena. Les van a dar unos buenos años y eso me tiene tranquila", comentó Macarena.

"Dentro de la cárcel van a tener que patalear. O que tiren besos dentro de la cárcel, que hagan morisquetas, no importa, van a estar en la cárcel", reafirmó.

Por ello, pidió cadena perpetua "para todos, porque no importa que uno haya disparado o dos, ellos estaban ahí y arrancaron. ¿Por qué no frenaron al compañero que estaba disparando?".

