El diputado, el asesor y el jefe de gabinete del Gore: El triángulo de chats que investiga la Fiscalía en La Araucanía

Destrozado. Así figuraba el celular del diputado Mauricio Ojeda cuando fue entregado a la Fiscalía en el contexto de la investigación del “Caso Manicure” en el Gobierno Regional de la Araucanía.

La defensa del parlamentario argumentó que el estado del teléfono respondía a una “jugarreta” del hijo de tres años de Ojeda. Explicación que no convence del todo, sobre todo al ver las imágenes del Iphone completamente quebrado por ambos lados, y con daños estructurales internos.

De todas formas, Mega Investiga accedió a conversaciones que están en posesión del Ministerio Público y que involucran al parlamentario, un amigo que luego se transformó en su asesor en el Congreso, y el jefe de gabinete del Gobernador Luciano Rivas.

En dichas comunicaciones se mencionan gestiones frente al gobernador y de una “varita mágica” para que se adjudiquen proyectos que serían de interés del parlamentario.

La varita mágica

El 11 de marzo de 2022 se realizó la instalación del Consejo Regional de la Araucanía para el periodo 2022-2025. Ese día, dejó su cargo como Core Claudio Aceitón, quien en su declaración judicial reconoce ser “amigo” del diputado Ojeda, cuya cercanía provocó que lo fichara como su asesor entre junio de 2022 y marzo 2023 por un sueldo aproximado a los $550 mil brutos.

"Con el diputado las labores que ejercía principalmente tenían que ver con la representación cada vez que le enviaban una invitación a estas ceremonias que se hacen habitualmente en la comuna y también minutas que necesitaba cuando se generaban las votaciones por Estado de Excepción", dijo a Mega Investiga, Claudio Aceitón.

Precisamente con Mauricio Ojeda sostuvo una serie de conversaciones por whatsapp que hoy son investigadas por el Ministerio Público. En ellas, se habla constantemente de los proyectos que se adjudicaron organizaciones “patrocinadas” por ellos, y de los movimientos realizados para lograr los contratos del Gobierno Regional.

Por ejemplo, el 25 de marzo de 2022, el diputado y su amigo sostuvieron una conversación por whatsapp hablando de enviarle los nombres de organizaciones a “Luciano”:

“Claudio Aceiton: Estos son los proyectos de mis agrupaciones Mauro

Claudio Aceiton: Se los envié a Luciano

Claudio Aceiton: Creo que sería bueno que se los envíes tu también

Claudio Aceiton: Abrazos nos vemos la próxima semana

Mauricio Ojeda: Hola amigazo martes me reúno con Luciano”

El día 5 de abril, Aceitón le envíó un documento con el nombre “FNDR CLAUDIO”. Le comentó que sus proyectos habían sido declarados admisibles, pero le pide una gestión especial frente al Gobernador Regional para que finalmente sean adjudicados.

“Claudio Aceiton: Mauro quedaron todos los proyectos admisibles ahora falta la varita mágica para que los seleccione

Claudio Aceiton: Recuerda hablar con Luciano Rivas si puedes

Claudio Aceiton: Abrazos y mucho éxito

Mauricio Ojeda: Hola amigazo. Cámbiale el nombre. Proyectos Admisibles ponle

Claudio Aceiton: Ok”

Cinco días después, el 10 de abril, ambos vuelven a hablar. Conversación en que Claudio Aceitón, amigo del parlamentario, le solicitó a Ojeda chequear con el Gobierno Regional si es que ciertos proyectos van a ser adjudicados, para poder informarle a la organizaciones antes de que se publiquen los resultados.

“Claudio Aceiton: Buen día !! Mauro si desde el Gore te aseguran que los proyectos de adulto mayor quedaran seleccionados, me avisas para planificar la ruta de visita a las organizaciones y contarles que estamos gestionando el financiamiento de sus iniciativas naturalmente que antes de publicarse los resultados

Mauricio Ojeda: Hola amigazo el jueves voy a hablar personalmente”.

El diputado fue consultado por Mega Investiga respecto a si realizó gestiones particulares por fundaciones para que se presentaran y lograran obtener fondos del Gobierno Regional, pero el parlamentario descartó referirse a detalles de la investigación.

"No me puedo referir a ningún detalle que no haya planteado ya porque no tenemos la carpeta investigativa, y es irresponsable hablar de aquello", planteó en ese entonces el diputado.

Jefe de Gabinete de Rivas en la mira de la Fiscalía

Dentro de las conversaciones que forman parte de la carpeta investigativa, figuran también intercambios entre Aceitón y el jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía, Juan Pablo Leonelli Lepin.

Hombre de confianza de Rivas, que además fue designado por el Presidente Boric en la Comisión de Paz y Entendimiento, que busca encontrar una solución al conflicto histórico de la región. En este panel también participa el senador Francisco Huenchumilla y el exministro Alfredo Moreno, entre otros.

Una de las conversaciones entre Aceitón y Leonelli (guardado en el teléfono como Juan Pablo Lepin), se efectuó el día 20 de abril de 2022, cuando Aceitón le consultó a Leonelli respecto a los resultados de un concurso realizado por el Gobierno Regional, argumentando que le estaban preguntando “parte de los emprendedores del listado”.

Frente a eso, Leonelli respondió con un archivo con el listado de los seleccionados, a lo que Aceitón reaccionó con entusiasmo, puesto que al parecer se habría respetado un compromiso previo.

“Claudio Aceiton: Se agradece que se haya respetado el acuerdo JP, habla muy bien de ustedes

Claudio Aceiton: De las iniciativas de mi listado solo 3 quedaron fuera

Claudio Aceiton: Excelente

Juan Pablo Lepin: Gracias master

Claudio Aceiton: Un abrazo y Felicitaciones nuevamente

Juan Pablo Lepin: Un abrazo

Claudio Aceiton: Te recuerdo que estoy disponible para lo que necesiten sin que sea necesario un sueldo de por medio”

Mega Investiga consultó al Gobierno Regional respecto a estos acuerdos que se habrían realizado directamente con el jefe de gabinete, frente a lo que respondieron que su rol “es esencialmente de vinculación, tiene la función de desarrollar permanentemente reuniones con parlamentarios y actores relevantes en general, además de los dirigentes y habitantes de la región, quienes piden audiencias para dar a conocer temas de su interés”.

Sin embargo, afirmaron que “en ningún caso estas reuniones pueden afectar el curso administrativo de los programas y proyectos que desarrolla el Gore; estos responden a normativas específicas que el equipo ha cumplido a cabalidad”.

En la declaración judicial que entregó el 18 de octubre de 2023, Aceitón planteó que sabía que Leonelli era jefe de Gabinete de Rivas, pero que no conocía si efectivamente tenía un rol respecto a la adjudicación de los proyectos.

“Debo señalar que desconozco qué incidencia tenía Juan Pablo en las decisiones que se adoptaban en el Gobierno Regional, para la elección de la fundación con la que se iba a trabajar”, declaró.

El día 25 de abril, Aceitón y Leonelli volvieron a conversar. Aunque en esta ocasión hablaron de una “cuota” por parlamentario que habría sido sobrepasada y que el jefe de gabinete estaría intentando volver a cuadrar.

“Juan Pablo Lepin: Si nosotros hoy estamos con core priorizando xq lo qué pasó fue que llegaron varias cuotas con el tejo muy pasado

Juan Pablo Lepin: Por poner un ejemplo si la cuota de un parlamentario eran 100M llegaron por 200M

Juan Pablo Lepin: Entonces estamos pidiéndoles priorizar”.

Este medio consultó a Claudio Aceitón respecto a esta cuota que fue mencionada por el jefe de gabinete de Rivas, y estableció que de su tiempo como Core “no le consta” que exista tal mecanismo para asignar proyectos.

"Es probable que lo haya mencionado, no lo recuerdo. Pero así como que esta organización tiene tal proyecto, no. Porque cuando uno postula los proyectos, los proyectos tienen que quedar admisibles. Las organizaciones tienen que hacer bien sus proyectos, cada uno de estos proyectos tiene asignado un puntaje, entonces no es tan así como lo menciona", planteó Aceitón.

El jefe de gabinete Juan Pablo Leonelli está dentro de los funcionarios a los que el gobernador Luciano Rivas les pidió poner su cargo a disposición, y cuya continuidad se definirá a fines de mes.

Desde el organismo plantearon que la definición se basa en potenciar la institución los meses que quedan y que “el gobernador revisará en función de estos objetivos cambios a realizar, de ser necesario, de los profesionales técnicos que componen el equipo de manera de fortalecer el quehacer del Gore”.

Los depósitos al diputado

Dentro de las conversaciones que se encuentran en la carpeta investigativa, existen intercambios entre Ojeda y Aceitón que dan cuenta de depósitos de dinero que debía recibir el parlamentario.

“Maurooooo como cambie de aparato telefónico se me borraron los mensajes de Wattssap antiguos y como justo me pagaron un saldo que quedaba del Core estoy en condiciones de transferirte las $500.000 tercera cuota”, le dijo Aceitón el 6 de abril de 2022.

Más adelante en la conversación, Ojeda le respondió dándole la indicación sobre a cuál cuenta hacer el depósito. “A la automotriz para no mezclar”, le advirtió el parlamentario. Algo similar ocurrió el 6 de mayo cuando le preguntó por una nueva transferencia: “Sí automotora siempre”.

Consultado por este punto, Aceitón explicó esos depósitos así: “Yo le compré un vehículo al diputado, compramos un vehículo tiempo atrás y quedé pagando cuotas. Era una camioneta, una Silverado Chevrolet”.

De hecho, dicho vehículo se mencionó en una conversación del 4 de julio, cuando el diputado le pidió no recibir más transferencias a su cuenta personal.

“Mauricio Ojeda: Hola amigazo. oiga no me transfieras más a mi para evitar cualquier mal entendido. Si viene a cierto (sic) hay registro de la venta de la camioneta, mejor evitar

Mauricio Ojeda: Te tiro después la cuenta de la kris

Mauricio Ojeda: Para el próximo mes

Claudio Aceiton: Como quieras amigo”.

Conversaciones que abren nuevas aristas del posible involucramiento del diputado independiente que estuvo compartiendo en la bancada del Partido Repúblicano y que lo complican judicialmente, pues el Ministerio Público está evaluando seriamente solicitar su desafuero para dar luz verde a una formalización.