¿Qué televisores necesitan decodificador para sintonizar la TV digital?

15 abr. 2024 - 17:35 hrs.

Hace unos días se dio por terminada de manera oficial la época de la era analógica en la televisión, con lo que ya todas las TV del país deben funcionar con señal digital.

Con ello, la televisión digital (TVD) trae consigo una mejor calidad de imagen y sonido, además de que se tiene la opción de ver más canales nacionales de manera abierta y gratuita.

Este proceso de digitalización en la televisión comenzó hace 10 años, cuando se promulgó la Ley de Televisión Digital. En principio, este cambio iba a ocurrir en 2020, sin embargo, se postergó por un tiempo más para asegurar una buena calidad de las señales HD.

¿Qué televisores necesitan un decodificador para recibir señal digital?

Por lo general, la mayoría de televisores pueden transmitir la señal digital con antenas que traigan el cable coaxial que se conecta a la TV, no obstante, las teles antiguas no poseen un sintonizador digital incorporado y no tienen la facilidad de transmitir de manera digital.

Por lo tanto, estos televisores más antiguos requieren de un decodificador en vez de una antena para transmitir señal digital. Cabe recordar que todos los televisores comercializados en Chile a partir de 2014 ya pueden transmitir de forma digital, por ello, para ver si tu aparato está dentro de los que cumplen las condiciones entra aquí.

Para saber si tu televisor funciona con televisión digital sin un decodificador, debes revisar si tiene el sello de certificación que puedes ver en la siguiente imagen:

Si tu TV tiene este sello puede transmitir TV digital.

En caso de que tu televisión no tenga este sello, igualmente podrías probar con una antena que conecte el cable coaxial a la TV. Tras ello, ingresa a la "configuración" o "ajuste" de la TV", pulsa en "canales y entradas" y finalmente en "añadir canales digitales". Si no logras sintonizar canales, significa que tendrás que comprar un decodificador para ver la señal digital.

¿Qué decodificador se debe comprar para ver la señal digital?

Si tu televisión no permite ver señal digital, debes conectarle un decodificador digital, llamado también Set Top Box o STB, los que se venden en el comercio por un valor cercano a los $40.000 pesos, según el sitio tvd.cl.

Los Téves, la familia que más sabe de televisión, nos enseñan cómo saber si tu televisor se puede conectar a la televisión digital 📺💖



Para más información visita https://t.co/ID0WhMCfJV, y tú ¿ya te sumaste a la digitalización? #TVDigital 📡 pic.twitter.com/pvVm94cvuW — AnatelChile (@AnatelCL) March 25, 2024

Asimismo, se requieren los cables HDMI o video compuesto (de tres colores) respectivos para conectar el decodificador a la tele. Cabe recordar que estos decodificadores no incluyen canales de cable como cuando contratas un cableoperador.

En otras ocasiones puede ocurrir que en tu barrio o zona en la que vives no llegue la señal digital con antena debido a obstrucciones geográficas. En estos casos se necesita un sistema repetidor de la señal, que las estaciones de TV deben habilitar.

Cabe recordar que puedes ver la TV digital en tu computador (PC) mediante una tarjeta sintonizadora ISDB-Tb, que se conecta directamente al cable de la antena clásica. También, hay receptores muy compactos, similares a un pendrive, que permiten transformar un notebook o netbook en una TV portátil.

¿Qué tipos de decodificadores existen?

Existen dos tipos de decodificadores: