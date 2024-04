Mujer atropellada por Julianno Sosa es prima de exministro: "No veo humildad ni arrepentimiento del que la atropelló"

11 abr. 2024 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado miércoles 10 de abril, el cantante urbano, Julianno Sosa, fue herido de bala mientras se encontraba en su vehículo por desconocidos en la comuna de Peñaflor, Región Metropolitana. Tras el hecho, aceleró el automóvil y atropelló a una mujer.

La mencionada mujer resultó ser prima de Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien en su cuenta de X (antes Twitter) expresó su molestia por la situación.

¿Qué dijo el exministro luego de que Julianno Sosa atropellara a su prima?

En un posteo en la mencionada red social, Marcelo Mena publicó que “estoy un poco picado porque veo al cantante urbano con otro cantante desde un hospital clamando venganza por haber sido atacado, mientras que mi prima hermana, la que fue atropellada, está esperando ser operada por las múltiples heridas que ha sufrido por el atropello”.

ATON (archivo)

Posteriormente, el otrora secretario de Estado enfatizó en que “no veo humildad ni arrepentimiento del que la atropelló”.

Por otro lado, aseguró que “la música urbana chilena ha logrado posicionar la música chilena como ningún otro género antes. No tengo problema con eso. Lo que sí me molesta es la misoginia, el culto a la violencia, y a la delincuencia que viene con algunos de los artistas (no todos)”.

Finalmente, indicó que “ese mismo (Julianno Sosa) había atropellado a un carabinero antes… al parecer sus prioridades están por sobre el bienestar del resto…”

