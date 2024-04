Estudiante de medicina fue expulsado de su carrera mientras hacía internado: Le hicieron sumario tras presentar licencia

10 abr. 2024 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección interpuesto por un estudiante de medicina, contra la casa de estudios en que estudiaba, luego de haber sido expulsado de su carrera durante su internado.

El año 2023 y mientras el alumno cursaba su internado en el campo clínico Hospital Herminda Martín de Chillán, la Universidad de la Santísima Concepción realizó un sumario contra el estudiante y posteriormente lo expulsó de la carrera luego de que, presuntamente, alterara un certificado médico.

El estudiante negó tal acusación e incluso, durante el sumario, el médico que emitió la licencia médica aseguró que se trataba de un certificado real.

El certificado indicaba que "actualmente debe hacer reposo en casa hasta el lunes 28 de agosto", por lo que "recomiendo no realizar turnos hasta el lunes 28 de agosto".

En esa ocasión, el médico recomendó que el interno de medicina no realizara turnos nocturnos porque la privación de sueño le provocaba crisis debido a la epilepsia no refractaria que padece. Sin embargo, el afectado alegó que durante la Formulación de Cargos del sumario no se hizo referencia a esto.

Freepik / Referencial

El alumno, además de negar la falsificación del certificado, reconoció que la licencia médica no fue enviada por él a la universidad, sino que la mandó su pareja, pero a través del correo electrónico del estudiante.

Acusan que primó interés económico en decisión de la universidad

El estudiante reconoció que no estaba al día en el pago de los aranceles educacionales y alude a que para la universidad ese fue uno de los detonantes para determinar su expulsión.

"En la decisión de la Universidad primó su interés económico de terminar el contrato de prestación de servicios educacionales, debido al incumplimiento de la obligación de pago por parte de su representado por sobre el mérito de los antecedentes del sumario", se detalla en el documento judicial publicado por Diario Constitucional.

Asimismo, acusó que no se permitió que presentara la prueba testimonial que tenía, es decir, la de su pareja, quien fue la persona que hizo envío de la licencia médica.

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección presentado por el estudiante, por lo que la universidad deberá recibir y ponderar todas las pruebas que tenga el afectado en el caso del sumario.

"La expulsión del sumariado limitó sin ninguna explicación o justificación su posibilidad de rendir prueba y con ello poder ejercer su derecho a defensa respecto a los cargos que le fueron planteados, lo que implícitamente vulnera el debido proceso", determinó la justicia.

La Corte de Apelaciones de Concepción dejó sin efecto el dictamen en que se estableció la expulsión del estudiante de la carrera de medicina.

Asimismo, estableció que se mantendrá la formulación de cargos y la contestación de los mismos, por lo que habrá que ordenar a un fiscal no inhabilitado para que continúe con la tramitación del sumario.