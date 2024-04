"No tenemos nada": Afectados por los incendios en la región de Valparaíso cuestionan Plan de Reconstrucción

10 abr. 2024 - 13:58 hrs.

¿Qué pasó?

Los vecinos afectados por el megaincendio ocurrido en Viña del Mar, Quilpué, y Villa Alemana, región de Valparaíso, expusieron ante la comisión de Vivienda del Senado, donde manifestaron sus aprensiones en torno al Plan de Reconstrucción.

Los damnificados afirmaron que existe un incumplimiento de los plazos y expusieron las realidades que enfrentan distintas familias, muchas de las cuales siguen durmiendo en carpas.

¿Qué dijeron los afectados en los incendios?

"Yo hago un llamado al Presidente a precisar los plazos, fechas y claridad respecto del plan de reconstrucción, porque en nuestra población, en toda la parte oriente - que fue la más perjudicada- tuvimos muchas casas, vidas y microempresarios afectados", sostuvo Lucy Herrera, presidenta de la Junta de vecinos Villa Dulce CRAV.

Por su parte, la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, Jessica Delaire, aseveró que "la verdad es que hemos tenido reuniones, pero no tenemos fechas claras".

"Se viene el invierno y la preocupación de los vecinos afectados que están en carpas, sobre todo los adultos mayores. Necesitamos fechas claras sobre el plan de reconstrucción", sostuvo.

"No tenemos nada"

Juan José Muñoz, dirigente de El Olivar, afirmó que "no tenemos servicios, no tenemos nada. La reconstrucción no va en nada y las demoliciones han sido paralizada".

"La soluciones tienen que ser más prontas, porque estamos viendo que se entregan cajas de mercadería a la gente, pero esa no es la solución, necesitamos que los temas de fondo se apuren", añadió.

¿Qué dijo el senado sobre la situación que enfrentan los damnificados de los incendios?

La presidenta de la Comisión de Vivienda, la senadora María José Gatica, anunció una visita en terreno a los sectores afectados.

"Hemos acordado realizar una visita en terreno. Aquí hay adultos mayores durmiendo en carpas por miedo a que se tomen sus sitios. Es urgente que se puedan dar soluciones concretas antes que comience el invierno. Además, subrayó que la prioridad es avanzar con la construcción de estos hogares dignos y propios", señaló.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán detalló que "tenemos la realidad de los campamentos que estaban en proceso de regularización, como la Manuel Bustos, entre otros; sectores urbanos consolidados, como El Olivar, Canal Beagle, Villa Independencia y Villa Dulce, entre otros, que demandan soluciones más definitivas en plazos más acotados; y lo que dice relación con la conexión de servicios, porque aún hay viviendas sin energía eléctrica".

Además, solicitó que se esclarezca en qué se han invertido los más de $5 mil millones recaudados en el evento "Juntos, Chile se levanta". "Me gustaría saber dónde se invirtió el 'chinchín' -como dijo el Presidente-, en qué está, lo mismo que el destino de las donaciones internacionales".

Asimismo, el senador sostuvo que el Gobierno no ha cumplido con lo que se comprometió, sobre todo de levantar 400 viviendas de emergencia por semana.

