Matthei por posible candidatura presidencial: "En mi decisión ha pesado la posibilidad de asumir nuevos desafíos"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, anunció este viernes que no irá a la reelección en las Municipales de octubre, deslizando como argumento sus intenciones de asumir nuevos desafíos, deslizando la posibilidad de una eventual candidatura presidencial.

"Continuaré siendo alcaldesa hasta el último día de mi mandato"

"Es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en un próximo periodo, que he tomado la decisión de no repostular a un tercer periodo como alcaldesa de Providencia", confirmó la actual jefa comunal en un punto de prensa.

"Mi compromiso con los vecinos de la comuna me hizo pensar muy detenidamente esta decisión. Al final opté, con mucha pena en mi corazón, por dar un paso al costado y abrir la puerta a nuevos liderazgos municipales", sostuvo.

Eso sí, Matthei aclaró que "por supuesto, continuaré siendo alcaldesa hasta el último día de mi mandato, en diciembre de este año, y lo haré con fuerza, compromiso y dedicación, de la misma manera como he intentado hacerlo durante estos siete años y medio".

"Nuevos desafíos"

"Se preguntarán si esta decisión tiene que ver con otros proyectos futuros. Es evidente que en mi decisión ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos", reveló la otrora senadora y exministra.

Sin embargo, indicó que "por ahora no quiero hablar de candidaturas en el próximo año, ya que nuestros esfuerzos deben estar enfocados en elegir a los mejores alcaldes, concejales, gobernadores y concejeros regionales a lo largo de Chile".

"El destino es siempre incierto, nadie sabe qué ocurrirá en un año y medio más", declaró, agregando que materias como el narcotráfico, la inmigración, y mejoras en la salud y educación, entre muchas otras, "demandan la construcción de equipos sólidos, comprometidos con Chile y con el bienestar de sus ciudadanos".

Por eso, la jefa comunal aseguró que "no hay tiempo para improvisar. Se requiere preparación, trabajo y mucho rigor".

"En este momento no soy candidata"

"Lo que venga no se tratará específicamente de mí, sino de escuchar, de debatir y delinear políticas que logren que los chilenos sientan nuevamente ilusión respecto de su futuro, que permitan avances en seguridad, crecimiento y en equidad en Chile", complementó Evelyn Matthei.

En la instancia, también reconoció que "en caso de existir nombres con mayores posibilidades de triunfo, naturalmente pondremos el trabajo a disposición del que esté mejor aspectado".

"Tengo mucho tiempo en la política y sé cómo las cosas pueden cambiar. En este momento no soy candidata, en este momento soy alcaldesa hasta diciembre", respondió a la prensa, al ser consultada sobre aquellos personeros de la oposición que ya la sindican como carta presidencial.

