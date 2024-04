Fue inhabilitada por cinco años en 2008 y hoy es acusada nuevamente: la historia de la alcaldesa "inmortal" de Pelluhue

02 abr. 2024 - 09:57 hrs.

Probablemente en la administración municipal de María Luz Reyes no imaginaron que la compra de teteras, bolsas de regalo y set parrilleros para el día de la madre y el padre, le abrirían un flanco de cuestionamientos a quien ha sido alcaldesa de Pelluhue en cuatro periodos.

Fue la Contraloría Regional del Maule, quien el 25 de enero de este año, aprobó un sumario administrativo contra la municipalidad de Pelluhue y formuló cargos contra la alcaldesa y tres funcionarios.

“Esta Oficina Regional objetó las adquisiciones de teteras y bolsas de regalo entregadas durante el mes de mayo y los sets parrilleros entregados durante el mes de junio (ambas compras del año 2022), como regalos para el día de la madre y del padre respectivamente, además de las publicaciones realizadas en redes sociales de dichas actividades”, plantea el sumario.

En concreto, el órgano fiscalizador plantea que los regalos adquiridos por el municipio no cumplían ninguna función municipal y que no correspondía haber publicitado las actividades donde se dio entrega de los mismos, entendiendo además que los funcionarios que se hicieron cargos de los posteos no tienen dicho rol entre sus labores formales.

Respecto a la alcaldesa María Luz Reyes, la Contraloría formuló tres cargos por haber infringido sus deberes al iniciar los procesos de compra y no haber ejercido un control jerárquico sobre los funcionarios que llevaron a cabo la adquisición de los productos y publicitaron su entrega.

Las críticas abiertas tras el sumario, motivaron a la alcaldesa a compartir una declaración pública en sus redes sociales. “Se ha dicho que he abandonado mis funciones, incurrido en faltas a la probidad, que he malversado, incluso robado. Esas imputaciones merecen ser descartadas”, plantea Reyes.

“Como pueden advertir, no hay malversación, notable abandono de funciones, nadie robó nada, sólo que esas compras para la Contraloría no cumplieron una finalidad municipal”, agrega.

Concejales: "Esto no es un invento de nosotros"

De todas formas, el sumario administrativo de Contraloría fue lo que motivó a los concejales Paola Becar (Evopoli) y Fabián Meza (Independiente) a presentar un requerimiento por notable abandono de deberes ante el Tribunal Electoral Regional del Maule. Documento que fue ingresado el martes 26 de marzo por el abogado Alberto Precht.

"La Contraloría determina que la alcaldesa efectivamente incurre en algunas faltas y la única forma en que esas faltas pueden ser efectivamente sancionadas es a través de este procedimiento que se hace ante el Tribunal Electoral Regional", plantea Precht.

Según los miembros del Concejo, este recurso se enmarca dentro de las funciones para las que fueron electos y que correspondía actuar de esta manera tras los antecedentes presentados en el sumario.

"Nosotros somos el órgano fiscalizador, los concejales estamos para eso. Para eso fuimos elegidos y por lo tanto no podemos tampoco dejar a la comunidad en esa incertidumbre", dice Paola Becar.

Frente a lo mismo, el concejal Fabián Meza indica que el sumario administrativo acreditó tres cargos contra la alcaldesa de Pelluhue. “Esto no es un invento de nosotros”, asegura.

Lo que busca esta acción es que la jefa comunal sea sancionada con la máxima sanción que es la cesación del cargo, además de quedar inhabilitada por cinco años para el ejercicio de cargos públicos.

Una sanción conocida

Uno de los elementos que más mencionan los recurrentes en este caso, es que no es primera vez que la alcaldesa enfrenta una acusación de estas características.

“En el año 2008 esta misma alcaldesa fue inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por la cantidad de cinco años, también fue condenada por 61 días por el Tribunal de Chanco por otra causa. Entonces hablamos de una persona que lleva varios años en esto por lo que no es alguien que desconozca cómo realizar sus funciones", plantea Meza.

En definitiva, a la inhabilitación que refiere el concejal es al fallo que tomó el Tribunal Calificador de Elecciones el 22 de octubre de 2008 por faltas a la probidad como "abusar de su cargo" por no remover al administrador municipal de la época y no denunciar a tiempo al Ministerio Público la desaparición de $17 millones de las arcas del municipio.

Incluso, un medio local, da cuenta que antes también había sido sancionada por cohecho electoral y acarrero de votantes para una elección.

Dicha sanción significó que María Luz Reyes fuera removida del cargo e inhabilitada de ejercer cargos públicos por cinco años, lo cual no le permitió asumir un tercer periodo que había ganado legítimamente en cupo de su entonces partido: Renovación Nacional.

Luego del periodo de suspensión, Reyes volvió a la carga del municipio en 2016, esta vez en el pacto “Nueva Mayoría”, lo cual le permitió obtener nuevamente el sillón alcaldicio. Mientras que en 2020, para un (nuevo) segundo periodo, fue incluida dentro de la lista “Unidos por la Dignidad” compuesta por la Democracia Cristiana, el partido Progresista y Ciudadanos.

Todo un giro de convicción política en función de obtener el sillón alcaldicio.

Para las elecciones municipales de este año, la alcaldesa de Pelluhue podría optar a la segunda reelección sucesiva que le permite la normativa, contando con amplias posibilidades de lograr un quinto periodo por su alta popularidad. Esto, a menos que el Tribunal Electoral Regional decida aplicar una sanción por el requerimiento ingresado por los concejales.

Mega Investiga se contactó con la alcaldesa para contar con su versión extendida respecto al sumario de Contraloría y a la acusación de notable abandono de deberes, pero la autoridad municipal optó por no dar entrevista en esta ocasión argumentando que aún no habría sido notificada de la acción de dos de los concejales de su comuna.