Conductor de aplicación es golpeado y asaltado en calle azotada por repetitivos robos en Peñalolén

Un conductor de aplicación fue violentamente asaltado en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana, en un sector que estaría haciendo azotado por la delincuencia reiteradamente, aseguran vecinos.

El atraco se produjo el pasado domingo a las 22:30 horas en la calle Quebrada Vítor, donde terminó un lamentable traslado de tres asaltantes, quienes no eran las personas que pidieron el servicio en primera instancia.

"Me empieza a ahorcar muy fuerte, estaba perdiendo el conocimiento"

La víctima de este violento robo contó a Meganoticias Ahora que una vez terminado el viaje "les cobro la tarifa y uno de los tipos se da vuelta, le pide dinero al otro y en eso el tipo que venía atrás mío me agarra y empieza a ahorcar muy fuerte, de manera que yo estaba hasta perdiendo el conocimiento porque me faltaba mucho el aire".

"Yo levanto las manos, les digo que me voy a bajar, me saco el cinturón, abro la puerta y mi reacción instantánea como cualquier persona que se ha esforzado por sus cosas, que tiene deudas, mi intención nunca fue dejar el auto", sumó.

El afectado relató que "en ese forcejo con ellos me pegan y uno de los tipos me saca un arma, no sé si era de verdad, pero el tipo más violento le decía que me disparara. En un instinto empiezo a gritar, a pedir ayuda, como vi departamentos y casas, y empiezan a salir los vecinos".

Lamentablemente, si bien los testigos lo auxiliaron, el hombre sufrió el robo del "celular, los documentos, y la plata de las carreras de ese día".

Vecinos aseguran que robos a conductores son reiterados en esa calle

Lo insólito del caso es que vecinos señalaron a Meganoticias que no es la primera vez que este tipo de delitos se registran en esa calle, ya que delincuentes suelen terminar viajes de aplicaciones ahí para asaltar a los conductores, por lo que temen que se trate de la misma banda operando.

Además, lamentaron que cuando se ha registrado un ilícito han llamado a Carabineros, pero no llegan, a pesar de que hace unos días balearon a un residente. Es por esto que afirman sentirse abandonados y piden apoyo de las autoridades y del municipio.

