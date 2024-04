Fiscalía abre investigación por niño agredido en colegio de Isla de Maipo

01 abr. 2024 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó que abrió una investigación luego de la denuncia por la agresión que recibió un menor al interior de un colegio de Isla de Maipo, Región Metropolitana.

El caso fue viralizado en redes sociales, a raíz de un video en el que se muestra a un escolar dándole golpes con sus pies a un compañero de curso mientras está en el suelo.

¿Qué dijo la Fiscalía por la agresión del menor en el colegio de Isla de Maipo?

Fue el pasado jueves 28 de marzo que el Ministerio Público tomó conocimiento de la agresión que afectó al menor, con espina bífida, afección que afecta a la columna vertebral.

Aton / Imagen referencial

La fiscal de Talagante, Paola Salcedo, precisó que la denuncia la interpuso "el padre de un niño de 11 años, agredido al interior de un establecimiento educacional de la comuna de Isla de Maipo, niño que además sufre una situación particular de salud".

"En ese contexto, el Ministerio Público inició una investigación por posibles hechos constitutivos de delito. Se despachó una orden de investigar a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 23 Comisaría de Talagante", afirmó.

Además, indicó que "la familia, particularmente el niño y sus padres, fueron derivados a la Unidad de Víctimas y Testigos para efectos de poder entregar la orientación, la protección y el apoyo que sea necesario en este caso".

La agresión del niño en colegio de Isla de Maipo

La víctima de bullying y agresión poco pudo hacer para detener los ataques que recibió en la zona de sus hombros, brazos y costillas. Todo esto ocurrió frente a la desatención del resto de los estudiantes que estaban en la sala de clases.

El padre del menor contó que "fui a buscar a mi hijo a la casa de la mamá, él vive con ella. Me dice 'tengo que hablar contigo, es algo serio'. Me muestra el celular", reproduciéndole el video que se había viralizado en redes sociales.

"Me dio rabia e impotencia de ver cómo a mi hijo le están pegando en el suelo. Me dio rabia de no poder haber estado defendiendo a mi hijo", manifestó a TVN.

Por su parte, el establecimiento educacional emitió un comunicado, en el que rechazó los hechos y aseguró que "se han activado los protocolos indicados en nuestro reglamento, atendiendo el carácter formativo que como institución educativa poseemos".

De todos modos, desde el municipio ingresaron una denuncia de oficio, con el objetivo de "determinar si el establecimiento aplicó los protocolos de actuación que deben estar en su reglamento interno", indicó el alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora

Casos de maltrato escolar Para denunciar un caso de maltrato escolar se debe ingresar a la página web www.supereduc.cl o dirigirse en forma presencial a la oficina de atención de público regional de la Superintendencia de Educación, cuya dirección la encuentra en la página recién mencionada.