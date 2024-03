Viuda de Ronald Ojeda revela como fue la noche de su secuestro y cuáles fueron sus últimas palabras

22 mar. 2024 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

Josmarghy Castillo, viuda del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, reveló detalles de la noche en que su marido fue secuestrado desde el hogar que compartían juntos en la comuna de Maipú.

A casi un mes del incidente, aún no se tiene conocimiento de quienes fueron los culpables del asesinato del hombre, quien fue hallado muerto el pasado 1 de marzo.

"Mi esposo tenía pesadillas así, pero ahora era verdad"

Según contó Josmarghy Castillo a La Segunda, el día del secuestro Ronald llegó de su trabajo en la madrugada, ya que laboraba de noche para poder cuidar a su hijo de día, mientras ella iba a trabajar.

Esa tarde Castillo llegó a su hogar, fue a comprar algunas cosas para la cena, comieron todos juntos y luego se acostaron.

Ronald Ojeda/Aton

A las tres de la madrugada de esa noche fueron despertados por los secuestradores. "Sentimos los golpes en la puerta, que parecían mentiras, mi esposo tenía pesadillas así, pero ahora era verdad", relató Castillo.

Al escuchar el ruido, Ojeda "saltó de la cama" y fue a ver quién era. "Me demoré tanto en reaccionar, que cuando salgo de la habitación ya a mi esposo lo tenían agarrado. Lo tenían en el piso, con las manos hacia atrás y mi hijo y yo comenzamos a gritar. Yo gritaba '¡No! ¡no! ¡no!' y le daba golpes a la pared fuera de la habitación" agregó.

Josmarghy ceso sus gritos ante la amenaza de unos de los secuestradores más grandes, quien la habría apuntado con un arma mientras le decía "cállate’’.

"Fue la única palabra de esas personas, porque yo estaba gritando muchísimo y los vecinos se despertaron. Comenzaron a llamar a la recepción. Pero abajo había una persona chilena y me juró que le mostró una supuesta orden de Chile", comentó sobre el momento.

Sus últimas palabras

Ante la amenaza del hombre, Ronald le dijo a su esposa “Quédate tranquila", siendo estas las últimas palabras que le dirigió antes de su secuestro.

"Me quedé callada y en esos minutos aprovecharon de salir mientras el tipo que me apuntaba no me dejaba salir de la habitación" reveló la viuda del exteniente.

"Un vecino abre la puerta de su departamento, se asoma, pregunta qué estaba pasando y le gritan ‘¡PDI! ¡PDI!’ Y yo de adentro les grito ‘¡No son PDI! ¡No son PDI!’ Y le daba golpes a la pared" agregó

Finalmente, comentó que se cambió de ropa para bajar a la recepción, pero que cuando llego al lugar ya se habían llevado a su marido.

Todo sobre Caso Ronald Ojeda