Buscan a joven que desapareció cuando iba camino a centro Teletón en la región del Biobío

17 mar. 2024 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 21 años con discapacidad se encuentra desaparecido desde el pasado viernes en la región del Biobío, por lo que su familia lo busca intensamente, mientras esperan una respuesta de las autoridades.

Se trata de Bastián Erices Quiroz, a quien se le perdió el rastro cuando se trasladaba desde Hualpén hasta el centro Teletón de San Pedro de la Paz.

¿Qué se sabe de la desaparición de Bastián Erices?

De acuerdo a la madre del joven, su hijo salió desde su departamento en su vehículo automático, pero nunca llegó a su terapia.

"Él ese día se fue a quedar a mi casa, porque nosotros somos papás separados y él vive con su papá (...) Desde mi departamento él salió hacia la Teletón, y a mí me consta porque pedí las cámaras y me identifican que él iba camino a la rotonda", contó Jacqueline Quiroz

"Yo después lo llamé a las dos de la tarde para saber cómo le había ido, porque tenía kinesiólogo a las tres, y el teléfono estaba apagado. Lo extraño es que anoche llamé y estaba prendido, y después lo apagaron", sostuvo.

Bastián necesita de sus tratamientos

Jacqueline enfatizó en la urgencia de encontrar a Bastián, ya que necesita seguir sus tratamientos para controlar su estado de salud.

"Él no puede andar sin su sonda. Usa sonda, usa pañales, sus medicamentos, porque tiene un quiste en la cabeza, se marea, no puede andar así... Él tiene que salir con todas sus cosas. No puede ser que no haya llegado si cada cuatro horas se está sondeando", sostuvo.

Además, aseguró que su hijo "nunca falta a sus terapias, siempre se está comunicando, nunca apaga el teléfono. Ese era un día especial, yo estaba de cumpleaños, él sabía que tenía que estar".

"¿Cómo desapareció? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué su auto no aparece si lo hemos buscado en todos lados?", se preguntó la madre.

La familia ya interpuso una denuncia por presunta desgracia y aseguran que no han tenido respuesta desde las autoridades.

