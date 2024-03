Para "darle un nuevo impulso" a Senapred: Gobierno pidió renuncia del director nacional Álvaro Hormazábal

16 mar. 2024 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

Para darle un "nuevo impulso" al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, más conocido como Senapred, el Gobierno le solicitó la renuncia al actual director nacional del organismo, Álvaro Hormazábal.

Específicamente, la Subsecretaría del Interior detalló la decisión y señaló que desde el lunes 18 de marzo se hará efectiva la vacancia en el cargo.

¿Qué informó el Gobierno?

A través de un comunicado, desde el Ejecutivo agradeció la labor desempeñada por Hormazábal y aclaró que la decisión "se enmarca en la necesidad de darle un nuevo impulso al organismo en el contexto de las distintas emergencias que ha debido enfrentar el país".

Mientras tanto, tal como lo establece la legislación, asumirá como directora subrogante, Alicia Cebrián, quien actualmente ocupa el cargo de subdirectora de Reducción del Riesgo de Desastres.

Álvaro Hormazábal, exdirector nacional de Senapred (Aton)

Su compleja estadía en Senapred

Hormazábal fue el primer director nacional de Senapred, que hasta 2022 se denominaba Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). Durante su estadía en el cargo enfrentó dos grandes siniestros: las inundaciones en junio de 2023 que azotaron a la zona centro sur del país y los incendios en la región de Valparaíso a principios de febrero.

De hecho, fue esta última emergencia la que habría provocado un quiebre con el Presidente Gabriel Boric, quien lo cuestionó por sus declaraciones.

"Yo hablaba con la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, y me contaba de algunos problemas que ha habido con Senapred, por ejemplo. Y hoy día también me voy a juntar con el director de Senapred a exigir y a exigir trabajo en conjunto. Acá no puede haber una institución del Estado culpando a las municipalidades de los problemas. Por ningún motivo", señaló el Mandatario cuando cesó el fuego e iniciaron las tareas de reconstrucción.

A este antecedente, además, se sumó la creación de una comisión investigadora por parte de diputados del Frente Amplio, para revisar las gestiones de Senapred durante los incendios.