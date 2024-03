Vocera Vallejo y apoyo de las FFAA en seguridad: "Es posible hacer un uso responsable de ellos"

13 mar. 2024 - 19:43 hrs.

¿Qué pasó?

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la opción de contar con apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, lo que fue solicitado por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

En conversación con Radio Infinita, la ministra señaló que esta es una medida posible, pero recalcó la importancia de tener fijadas las funciones que tendrá el personal militar.

¿Qué dijo Vallejo sobre el apoyo de las FFAA para combatir la delincuencia?

"El problema que hemos tenido en los últimos años es creer que una sola medida es la solución a los problemas, y eso no es así. El proyecto de infraestructura crítica podría ser una herramienta más de esta caja de herramientas, y eso es lo que hemos dispuesto desde el año pasado", sostuvo la vocera.

ATON

"Por eso es tan importante determinar la función específica en que realmente pueden ser útiles, como se definieron en la frontera norte", agregó.

"Es posible hacer un uso responsable" del personal de las FFAA

Vallejo dijo que en el caso de la frontera "hay un ejemplo concreto que, a lo mejor no es tan extrapolable a la situación de la zona urbana, pero sirve para decir que es posible, y que podemos combinar ciertas funciones en el marco del orden que no transgreda los límites o que no termine suplantando una función para la cual Carabineros de Chile y la PDI está preparada y facultada".

"No es una discusión sencilla, por eso es bueno profundizar y no quedarse sólo con los titulares (...) sino que ir a la experiencia reciente", sostuvo.

"Yo creo que la experiencia que hemos tenido recientemente en el Gobierno, y como hemos usado a los efectivos militares, da cuenta que es posible hacer un uso responsable de ellos para lograr objetivos específicos", añadió.