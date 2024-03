De los números al cristianismo: La historia del empresario chileno que quiere ser pastor y fundar una iglesia

13 mar. 2024 - 16:30 hrs.

De ser un exitoso empresario a convertirse en un pastor del cristianismo. Esa es la decisión que tomó Diego Contreras, uno de los fundadores de la startup chilena Xepelin, dedicada a la prestación de servicios financieros a pymes y grandes compañías.

Después de un largo recorrido en su vida, viviendo experiencias que forjaron su peculiar motivación, en los próximos meses fundará una iglesia cristiana en Santiago en la que él será el pastor principal.

Dicha iglesia estará inspirada en un movimiento conocido en Estados Unidos, el "Awaken Las Vegas". De hecho, el oriundo de Cerro Navia pretende fundar en Chile el "Awaken Santiago".

"Mis próximos pasos espirituales"

Fue a través de su cuenta de LinkedIn que Contreras anunció su salida de Xepelin después de casi cinco años, periodo en que transó la histórica cifra para la compañía de 4 billones de dólares.

"Tengo muy claro cuáles son mis próximos pasos espirituales. En un corto plazo emprenderé paralelamente la apasionante tarea de fundar una iglesia cristiana en Santiago, asumiendo con entusiasmo el rol de pastor principal", señaló en su publicación.

Agregó que "esta nueva travesía espiritual será una emocionante odisea sin retorno, sirviendo a las personas con propósitos que resuenan en sus prioridades, en sus vidas y en las de sus familias".

En entrevista con DF MAS, el ahora líder de "Awaken Santiago" hizo una particular comparación bíblica. Si antes se sentía como José, "hoy me veo más como un Moisés, que estuvo 40 años dedicándoselos a Dios. Veo ese cambio. Dios me preparó 40 años con todos los skills (habilidades) para hacer algo grande ahora".

El camino recorrido para querer ser pastor

Nacido en 1985 en Cerro Navia, Región Metropolitana, desde temprana edad que acudió a la Iglesia junto a su familia para estudiar la Biblia.

Después de dos carreras universitarias sin terminar, entró a trabajar como fiscalizador de autopistas concesionadas, mientras veía al resto de sus amigos en una buena situación, lo que le generaba una "presión social grande", según recordó.

Una vez que recaudó el dinero, se inscribió en la carrera de Técnico en Finanzas, lo que le sirvió para ingresar al mundo del factoring, el servicio que actualmente brinda Xepelin.

La creación de Xepelin y los posteriores quiebres

Después de una exitosa travesía en el mundo startup, que incluyó la creación de "Represéntame" —plataforma dedicada a los ejecutivos del factoring—, en 2019 se asoció con inversionistas que lo invitaron a ser parte del proyecto Xepelin.

El negocio comenzó a operar en México desde sus inicios, así que su familia se mudó a aquel país. Sin embargo, a medida que la iniciativa crecía (en materia financiera y en número de ejecutivos) aparecían los quiebres entre los socios.

"El primer año participé mucho en producto, pero con este crecimiento explosivo cada día me fui separando más de eso (...) Mi trabajo se empezó a poner cada día más fome", declaró al citado medio.

La Biblia por sobre la especialización

Habló sobre esto con el CEO de Xepelin, Sebastián Kreis, para hacerle saber que los próximos pasos que debía dar la empresa requerían un personal más capacitado, con habilidades que él reconocía no tener.

Kreis le dio la opción de que eligiera una universidad para realizar un máster pagado por la compañía, pero declinó la oferta: "Pensé, 'si quiero usar mi tiempo en estudiar, va a ser la Biblia'. Ahí tuve un primer quiebre con Seba".

Nace la idea de "Awaken Santiago"

En su primer año en México llamó a un amigo para consultarle a qué iglesia se podía unir para visitarla los domingos. Fue así que conoció el movimiento "Awaken Las Vegas", comunidad a la que se congregó para estudiar el texto bíblico.

A fines de 2022, un tradicional voluntariado en poblaciones vulnerables que se realizó en la ciudad mexicana Tijuana despertó el lado pastoril de Contreras. "Ese viaje cambió mi vida, fue la señal que necesitaba", afirmó en la entrevista.

Le comentó la experiencia a su esposa, proponiéndole la creación de "Awaken Santiago" cuando regresasen a Chile. Mientras tanto, él tramitaría la salida de su exitosa startup, lo que se concretó el pasado 29 de febrero.

Sus últimos negocios antes de ser pastor

Antes de abocarse completamente a su proyecto religioso, Contreras pretende abrir una cafetería, fundar un colegio que enseñe valores cristianos e instaurar un orfanato.

Sobre su futura iglesia, su propósito será "glorificar a Dios a través de la fe en Jesucristo, amándolo a Él y amando a los demás. Somos una comunidad de seguidores de Jesús que adoramos a Dios, hacemos discípulos y llegamos a Santiago y al mundo con el evangelio".