¿Dónde está Ana Karen Cortés? Embarazada de 8 meses viajó a Santiago y está desaparecida hace 12 días

El sábado 24 de febrero, Ana Karen Cortés publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que aparece sola en la estación Los Libertadores de la Línea 3 del Metro de Santiago, en dirección a Plaza Quilicura. El registro dura 15 segundos, los últimos sobre los cuales su familia tiene conocimiento.

Desde ese mismo día que su madre y hermana no saben sobre su paradero, lo que les genera una fuerte incertidumbre, considerando que la oriunda de Ovalle actualmente tiene ocho meses de embarazo.

¿Qué se sabe de la desaparición de Ana Karen Cortés?

La historia del caso se remonta al pasado martes 20 de febrero, cuando Ana Karen viajó a Santiago para realizarse un control médico. Ella les aseguró a su familia que estaría acompañada por su expareja, el padre del bebé que está gestando.

Ana Karen Cortés, desparecida desde el 24 de febrero (redes sociales)

Después del sábado 24, su madre intentó contactarse telefónicamente con ella el lunes 26 de febrero, pero no tuvo éxito: "Su celular estaba encendido, no me contestó. Mi otra hija me dijo que me preocupe, porque la Karen se había conectado a las cinco de la mañana y hasta cierta hora", declaró Juana a Chilevisión.

Supuesta expareja es carabinero y niega haber acompañado a Ana Karen

Meganoticias.cl se contactó con la Brigada de Investigación Criminal Ovalle de la Policía de Investigaciones (PDI), obteniendo importantes antecedentes acerca del hombre que mencionó la mujer desaparecida hace 12 días.

Según detalló el organismo, es un funcionario de Carabineros que se desempeña en una comisaría de Coquimbo. La Brigada ya le tomó declaración, en el marco de las primeras diligencias que ordenó el Ministerio Público.

En su relato, el sujeto —que está en calidad de testigo en la investigación— negó haber acompañado a la ovallina en su control médico, por la simple razón de que desde 2021 que no mantenía contacto con ella.

Es más, afirmó en su declaración a la policía que nunca tuvieron una relación sentimental, así que el bebé que la mujer está esperando no sería hijo suyo.

La madre de Cortés acudió a la PDI para realizar su denuncia por presunta desgracia el viernes 1 de marzo. Desde entonces, la Brigada de Investigación Criminal de Ovalle está efectuando las labores para dar con el paradero de Ana Karen.