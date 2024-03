Una quiebra tras 64 años: Dueño de distribuidora de licores "El Cielo" explica por qué debió bajar la cortina

07 mar. 2024 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

Fue en abril de 2023 que la reconocida distribuidora de licores "El Cielo" fue liquidada forzosamente tras la solicitud realizada en tribunales por cuatro acreedores.

La noticia fue divulgada por distintos medios de comunicación debido al renombre que tenía la marca gracias a sus 64 años de existencia.

Este próximo 14 de marzo, la distribuidora rematará más de 12 mil botellas de distintos tipos de bebidas etílicas, además de algunos muebles, lo que será el punto final del negocio que tuvo que bajar las cortinas en agosto del año pasado.

¿Por qué tuvo que cerrar la distribuidora "El Cielo"?

Pablo Villalba, de 60 años, fue uno de los tres hijos del matrimonio que le dio vida al negocio y que decidió seguir con el mismo.

En entrevista con LUN, Villalba entrega algunos detalles de cómo se llegó a tal punto de insolvencia económica, considerando que, de acuerdo a sus propias palabras, solía a facturar entre 5 y 6 mil millones de pesos al año, llegando a anotar 9 mil millones en su peak. Todo esto le valió contar hasta con 100 empleados.

En ese sentido, explica que fue un proceso que se venía arrastrando hace años y el primer hito fue un problema con la Municipalidad de Santiago.

Respecto a ese episodio, comenta que en 2014 el mentado municipio le notificó que debía regularizar la propiedad que arrendaba para seguir operando. A pesar de que habría hecho los trámites correspondientes, lo clausuraron de todas maneras y por varios meses entre 2015 y 2016.

"Me cerraron en diciembre y ese mes era el mejor del año, se vendía tres veces más que un mes normal", asegura.

Posteriormente, entre 2017 y 2018, empezó a ver una mejoría, aunque acusó el golpe de la clausura, teniendo que acumular más deuda. Si a eso le sumamos que en 2019 las ventas bajaron transversalmente en el rubro de los licores, vendiendo, en su caso particular, un 45% menos.

Por si fuera poco, ese mismo año fue el estallido social, donde lo intentaron saquear, aunque sin éxito. Meses antes, le habían robado millones de pesos en mercadería

La pandemia, otro golpe a "El Cielo"

Los meses venideros seguirían la misma tónica. Llegó el 2020, así como los primeros cheques protestados y la pandemia misma, donde no pudo operar por varios meses.

"Como no era minimarket no pude abrir y los supermercados ganaron mucha plata vendiendo licores en pandemia. Mis ingresos eran de dos millones y medio (de pesos) mensuales y pagaba de arriendo dos millones. Así nadie resiste", señala al respecto.

Distribuidora El Cielo / Créditos: Foursquare City Guide

En 2022 volvió a vivir un leve repunte en las ventas, pero no lo suficiente para saldar la deuda con sus acreedores. A esa altura, ya sin acceso a crédito a raíz de los cheques protestados, intentó jugar una última carta: vender un paño del terreno que tiene en copropiedad con la familia de su hermana. De acuerdo a las proyecciones, esa transacción debería generarle unos 4 mil millones de pesos, pero no encontró interesados.

Respecto a un eventual resurgimiento del negocio en el futuro, Villalba se muestra abierto. "Primero les voy a pagar a todos los que les debo. Quiero seguir trabajando, tengo solo 60 años, pero no se me ocurre qué otra cosa puedo hacer bien, aparte de moverme en el mundo de las botellas. Empecé en esto a los 14 años y conozco este mercado al revés y al derecho. Ahora, no sé si quiero volver a tener una distribuidora de licores, quizá un camino es traspasar mi experiencia a otras empresas", reflexiona.