Aseguran que no fue suicidio y apuntan a su expareja: Familia de mujer encontrada muerta en Victoria pide justicia

05 mar. 2024 - 17:10 hrs.

El pasado 7 de noviembre fue encontrada sin vida Jessica Millacoy, quien murió en extrañas circunstancias en su vivienda, ubicada en la comuna de Victoria, región de La Araucanía. El caso fue calificado como un suicidio, pero la familia de la mujer ponen en duda que esa sea la causa del fallecimiento.

Marcela Millacoy, hermana de Jessica aseguró que las autoridades nunca pudieron esclarecer las causas de la muerte, e incluso apuntó a la expareja de la víctima y denunció presuntas irregularidades en la investigación.

El fallecimiento de Jessica Millacoy

El cuerpo fue encontrado por su hermana Angélica, quien se percató que Jessica no contestaba los mensajes desde el día anterior, por lo que decidió ir a verla a su casa. En la vivienda, encontró la puerta de la cocina abierta y las luces, el calefactor y el televisor encendidos.

La víctima estaba supuestamente ahorcada dentro de su casa, desnuda, en posición fetal y con un alargador en el cuello. Según la autopsia, tenía laceraciones y golpes en todo su cuerpo, que podrían apuntar a la intervención de terceros en su deceso.

Apuntan a expareja de Jessica

Según la versión de Marcela Millacoy en Las Noticias de Malleco, cuando su hermana fue hallada, los vecinos llamaron a Carabineros, quienes llegaron al lugar pero no aislaron el sitio del suceso y se pusieron en contacto con la expareja de Jessica, quien es funcionario de la institución y que no estaba en servicio. Pese a haber sido transferido a Santiago, llegó al lugar y tocó el cadáver.

Además, sostuvo que el fiscal a cargo no habría querido llamar a la Policía de Investigaciones (PDI) o alguna brigada especializada de Carabineros para indagar el caso, sino que PDI acudió un mes y medio después a efectuar pericias en el lugar de la muerte después de que la familia los amenazara con ir hasta la sede en Santiago para poner un reclamo por inacción.

"Una vecina escuchó que un carabinero en la esquina le dijo a otro carabinero: ¿qué vamos a hacer ahora si su pareja es carabinero?", contó Marcela.

El informe de autopsia

El informe de autopsia efectuado por el Servicio Médico Legal (SML) tampoco respondieron las dudas de la familia, ya que la forense afirmó que no había suficientes evidencias para descartar que no había intervención de terceros, debido a que la víctima había sufrido golpes y rasguños.

Sobre las pericias de la PDI, Marcela sentenció que "no encontraron nada de lo que la forense pedía en el informe. No encontraron sangre, más encima, la ropa de mi hermana, la que andaba trayendo ese día, no se encontró en la casa, ni el elemento contundente que ella pedía que buscaran en la casa, con el que había sido golpeada. Ahora estamos a la espera de exámenes, el examen toxicológico y las pericias al cable que ella tenía en el cuello y al cáñamo en el que ella estaba que recién se llevaron".

"El abogado que nosotros tenemos que es de la Corporación de la Mujer, de Feminicidios, pidió cuentas porque se han demorado mucho con el examen toxicológico, ya van más de tres meses de que falleció mi hermana y aún no lo entregan, ni tampoco la pericia que tenían que hacerle al alargador, al cable que ella tenía en el cuello y al cáñamo", indicó, agregando que extendieron a diez días más el plazo de 20 días que se había fijado para efectuar la investigación.

Nuevo Testamento y calcetín con sangre

La hermana de Jessica relató que luego de que la PDI fuera a realizar pericias en el sitio del suceso, la familia volvió a la casa y encontraron un Nuevo Testamento al que le faltaban hojas y tenía manchas de sangre. También hallaron un calcetín manchado con sangre. Estos objetos los llevaron a la Fiscalía.

"No sé qué habrán hecho, cómo fueron a hacer la investigación ellos, que no escucharon nada", sostuvo.

Marcela considera que fue un "mal procedimiento desde Carabineros y el fiscal Obreque, porque el fiscal Obreque estaba de turno ese día, él debería haber mandado a un perito a la casa, no después de tanto tiempo haber mandado a la PDI a hacer peritajes. Si cuando nosotros llegamos a la casa la puerta estaba abierta, habían entrado gatos y estaba lleno de pipí y pelos de gato por todos lados".

"No hizo lo que la gente anda diciendo"

Teniendo en cuenta estos antecedentes, los familiares de Jessica aseguran que no se trató de un suicidio y se encuentran pidiendo justicia.

"No hizo lo que la gente anda diciendo que ella se suicidó, porque hasta la forense dice que para ella es imposible descartar intervenciones de terceras personas por los golpes que ella tenía en su cuerpo", sentenció Marcela.

"También un reclamo por el fiscal Obreque que hizo muy mal el procedimiento ese día y Carabineros también que no cercó lugar, los agentes entraban y salían, incluso hasta una niña en el colegio, ese mismo día, andaba mostrando las fotos de mi hermana cuando estaba ella colgada; alguna vecina que entró sacó fotos y nosotros como estábamos tan mal no nos dimos cuenta y después se viralizaron esas fotos", indicó.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.