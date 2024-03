Profesores de Atacama cumplen 24 horas de huelga de hambre

02 mar. 2024 - 20:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de la directiva del Colegio de Profesores de Atacama comenzó ayer, viernes 1 de marzo, una huelga de hambre para exigir respuestas a sus demandas, especialmente en lo que respecta a las precarias condiciones de infraestructura en las escuelas de la región.

Cuatro profesores completaron 24 horas de ayuno, después de una reunión en el Colegio de Profesores de la zona, en la que estuvieron presentes el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y senadores de la comisión de Educación.

En la reunión se presentó el progreso de los trabajos comprometidos para el 2023 con el fin de mitigar la paralización de las comunidades educativas.

Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama; Yariela Ardiles, secretaria regional; Pablo Santibáñez, presidente del comunal de Caldera; y Rogelio Pizarro, su par de Tierra Amarilla, fueron evaluados por personal médico después de completar el primer día sin comer.

Rodríguez explicó a La Tercera que "las autoridades intentaron confundir a la opinión pública al decir que todo estaba bien y que el año escolar había comenzado".

"Habían reconocido que tres escuelas no habían iniciado clases. Ayer, en la comisión de Educación del Senado, dijeron que eran once. Hoy nos dicen que son seis y nos dan información diferida sobre el inicio de clases, lo que claramente indica que las cosas no se hicieron correctamente y que no hay un control adecuado de la situación", agregó.

Este lunes el magisterio votará si llevarán adelante una paralización o continúan las clases con normalidad. Ante estas próximas votaciones, Rodríguez zanjó que “están todas las condiciones para una paralización porque no cumplieron lo que firmamos”.