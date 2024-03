La petrolera más grande del mundo llega a Chile tras adquirir operaciones de Petrobras

Aramco, la petrolera más grande del mundo, concretó la jornada de ayer viernes 1 de marzo, la compra del 100% de Esmax Distribución SpA, obteniendo por consecuencia la licencia para las operaciones de Petrobras en Chile.

Lo anterior, fue realizado con el propósito de “comenzar la inversión minorista downstream en Sudamérica, como parte de nuestro objetivo estratégico de fortalecer nuestra cadena de valor downstream a nivel mundial”, según explicó la petrolera.

We complete Esmax’s acquisition to commence downstream retail investment in South America as part of our strategic goal to strengthen our downstream value chain globally



