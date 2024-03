"Fue algo tan rápido": Esposa de hombre desaparecido en río Biobío relata heroico rescate para salvar a su hija

02 mar. 2024 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 2 de marzo se lleva a cabo la tercera jornada de búsqueda de un hombre de 30 años que desapareció tras lanzarse al río Biobío, en la comuna de San Pedro de la Paz, para salvar a su hija y su sobrino.

La esposa de la víctima conversó con Meganoticias, dando detalles de cómo se produjo la tragedia y, a la vez, la heroica acción de la víctima.

¿Cómo se produjo el accidente?

El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas del pasado jueves, mientras los dos menores se bañaban en el afluente a metros de su familia, en Caleta Alto del Rey, en el sector de Boca Sur Viejo.

Meganoticias

De pronto, los niños comenzaron a ahogarse y fue en ese momento en que los adultos presentes se arrojaron al río para rescatarlos, con un fatal resultado.

Aunque afortunadamente se logró salvar a los niños, de 8 y 10 años, el padre de uno de ellos fue arrastrado por la corriente y todavía no se ha podido encontrar.

"Como no sabía nadar, con su peso y el de la niña, se ahogó"

Dalia Grandón, esposa de la víctima extraviada, afirmó que "fue algo tan rápido" el tiempo que duró el rescate.

Tras percatarse que se ahogaban, los cuatro adultos de la familia se sumergieron en el río. "El primero llegó hasta cierto límite, porque él dijo 'no, para allá yo no voy'", recordó la mujer.

En ese momento, el hermano de Dalia "le lanzó a la niña" (para salvarla) al hombre que actualmente está siendo buscado. "Como él no sabía nadar, con su peso y el de la niña, se ahogó", comentó.

Sin embargo, antes de ser arrastrado por el río, empujó a su hija hacia la orilla para ponerla a salvo. "Atrás venía yo, a lo perrito nadaba. Vi la muerte junto a mi hija, mi sobrina y mi hermano", dijo.

"Yo le perdí el rastro y ya no lo veía"

"Es una tragedia, nunca en mi vida pensé que iba a pasar algo así", expresó Dalia, sin poder contener las lágrimas.

"Yo lo único que hice fue nadar para buscar a mi hija, pero en el momento que yo nadaba con ella a la orilla, yo le perdí el rastro y no lo veía", añadió.

Posteriormente, le agradeció a las autoridades, "porque han estado 100% conmigo", no obstante, dijo temer que la búsqueda se termine. "Yo hago el llamado para que no me dejen, que no dejen de buscar, porque sin ellos yo no sé qué voy a hacer", finalizó.

Continúa búsqueda de hombre desaparecido

El capitán de puerto de Coronel, Osvaldo Cuadra, informó que la búsqueda comenzó el jueves en la tarde, "apenas supimos de esta emergencia", y finalizó a las 21:00 horas, "cuando no hay luz, y se hace muy peligroso para los buzos poder operar".

La jornada del viernes, las labores iniciaron a las 07:30 horas, "con todos los medios de la gobernación marítima de Talcahuano, la capitanía de puerto de San Vicente y de Coronel, hasta las 21:00 horas", explicó.

Este sábado los trabajos de búsqueda también comenzaron a las 07:30 horas, con los mismos equipos, aunque se agregó una moto que está recorriendo el borde costero. Además, hay drones merodeando el sector.

El capitán Cuadra señaló que "el terreno es muy oscuro abajo, entonces los buzos están con el tacto verificando en el fondo marino si hay algún cuerpo".