"Me río porque no lo hice": La indolente actitud de uno de los detenidos por el asesinato de adulta mayor en San Antonio

26 feb. 2024 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

El jueves 22 de febrero se dio a conocer el caso del brutal asesinato de una adulta mayor de 68 años en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

Los imputados por el crimen son dos personas de nacionalidad venezolana, a quienes la víctima -Margarita Farías- les habría brindado un hogar y trabajo en su propia vivienda.

Ambos acusados huyeron del país, pero fueron detenidos en Tacna, donde un medio local los captó brevemente en el momento en que son subidos a patrullas de la Policía Nacional de Perú (PNP).

Radio Uno

"Yo no lo hice, por eso me río"

En el registro compartido por Radio Uno, se puede observar cómo ambos detenidos son trasladados hacia los vehículos policiales.

Mientras la mujer acusada no emite ninguna declaración, el hombre, al ver la cámara del periodista, sonrió.

El reportero le pregunta si cometió el crimen, a lo que él responde: “Yo no lo hice, por eso me río, porque me tomas tantas fotos, yo no lo hice”.

De acuerdo al mismo medio, la pareja quedará en prisión preventiva en cárceles de Tacna mientras duren las diligencias para extraditarlos al país.

El asesinato de la adulta mayor en San Antonio

Sobre el asesinato se refirió el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, el día en que fueron a realizar las primeras diligencias.

El detective dijo que, a petición del Ministerio Público, adoptaron un procedimiento en el interior de un domicilio ubicado calle Centenario, “lugar en el que fue encontrado el cuerpo de una mujer chilena de 68 años de edad”.

“Al examen externo policial, se establece que la víctima presentaba lesiones atribuibles a acción de terceros”, indicó la autoridad.

Con base en esos antecedentes, se comenzaron a realizar diligencias “tendientes a establecer las circunstancias en que ocurre este hecho y la identidad de el o los autores del mismo”.

“Se está recabando información, declaración de testigos, registros fílmicos, que permitan dilucidar las circunstancias de este caso”, finalizó.