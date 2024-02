Acusan a edificio residencial de prohibir acceso a playa Laguna Grande: Tenía un cartel que simulaba ser de la SMA

26 feb. 2024 - 09:20 hrs.

Un cartel ha desatado la polémica en la comuna de San Pedro de La Paz, región del Biobío. Esto, luego de que una denuncia que se viralizó en redes sociales advirtiera la existencia de una prohibición para acceder a la Península de Andalué de Laguna Grande.

El problema es que ese anuncio, que coincidentemente está en la entrada a un edificio residencial, era presuntamente emitido por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y apuntaba a que estaba restringido el paso hacia Laguna Grande, lo que no es legal, pues espacios como estos son de acceso público.

Cartel era falso

Camila Mellado, quien viralizó la situación, comentó a Meganoticias que "traté de acceder por este lugar y estaba cerrado. Hice las consultas en portería y me dijeron que no, que ya no era libre acceso, que era todo un recinto privado. Ingresé denuncias en Bienes Nacionales, se las hice llegar a algunos miembros del concejo municipal de San Pedro".

Como era de esperar, fue la propia SMA que se encargó de aclarar que el anuncio situado en la reja del edificio era falso y que no fue emitida por ella.

A través de un comunicado, la entidad precisó que "la información dispuesta en un portón de acceso a playa Laguna Grande en el sector de La Puntilla (Biobío) es falsa".

"La SMA no ha emitido ninguna medida que impida acceso al sector", agregando que "se recuerda que los bordes costeros y playas son bienes nacionales de uso público, por lo que son de libre acceso para todas y todos".

📣ATENCIÓN



Frente a la existencia de un letrero simulando un acta de inspección ambiental de este servicio, ubicado en un portón de acceso a la playa de Laguna Grande en la Península de Andalué (sector La Puntilla), Región del Biobío, señalamos que: pic.twitter.com/8BRoBTz8Is — Superintendencia del Medio Ambiente (@SMA_CL) February 20, 2024

En esa misma línea, Juan Pablo Graznow, jefe regional de Biobío de la SMA, indicó que "dicho letrero no corresponde a una acta nuestra y esta superintendencia no ha prohibido el acceso al sector en investigación".

A pesar de que el cartel ya no está en el frontis del portón del edificio residencial, el equipo de Meganoticias intentó ingresar a Laguna Grande por ese acceso, sin que las puertas fuesen abiertas.