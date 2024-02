Conductor sufre encerrona afuera de pub en La Florida: "Uno me apuntó en la cabeza y otro me pegó con la pistola"

23 feb. 2024 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta encerrona sufrieron dos personas la madrugada de este viernes en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana, luego que sufrieran el robo de su vehículo tras salir de un pub.

En el hecho, el conductor fue golpeado con una arma de fuego, quedando con lesiones leves, por lo que debió ser llevado a un centro asistencial.

"Uno me apuntó en la cabeza y el otro me pegó con la pistola"

El asalto ocurrió en la intersección de las calles Los Pioneros con Vicuña Mackenna cerca de las 01:00 horas, cuando las víctimas salían del pub "Montañita".

Una vez que se subieron al automóvil para retirarse, una banda delictual apareció en escena y los intimidó con armas de fuego.

"Cuando salí del pub, subí al vehículo y, mientras estaba prendiendo el auto, se acercó un auto rojo y descendieron cinco o seis sujetos", relató uno de los afectado.

En el robo, los antisociales "se subieron por ambos lados del vehículo. Uno me apuntó en la cabeza y el otro me pegó con la pistola en la cabeza".

"Me quitaron todo"

Los autores del atraco también sustrajeron las pertenencias de las víctimas, como teléfonos, billeteras, carteras y dinero en efectivo. "Me quitaron todo", indicó el copiloto.

Además, aclaró que "no opuse resistencia, a lo mejor me demoré un poco en bajar del vehículo, pero les entregué las llaves, el celular, todo, y en eso me golpearon".

Según recordó, los agresores, quienes lograron robar el auto y se dieron a la fuga, "estaban con rostro descubierto. Eran jóvenes, no más de 18 años".