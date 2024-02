Asegura que lo hizo para proteger a su hija: Suegro dejó en riesgo vital a su yerno y arriesga 10 años de cárcel

19 feb. 2024 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta 10 años de cárcel son los que arriesga un suegro que le propinó al menos dos puñaladas a la pareja de su hija, lo que ocasionó que la víctima quedara en riesgo vital.

El hecho ocurrió en marzo del año 2023, cuando el acusado efectuó el ataque ocurrido en Cartagena, región de Valparaíso, y que provocó una perforación en uno de los pulmones del joven de 23 años.

Por toda esta situación, el imputado enfrenta cargos por homicidio frustrado, acusación por la cual el Ministerio Público pide una sentencia de 10 años de cárcel.

De acuerdo en lo expuesto en la acusación de la fiscal Javiera Torres, el 27 de marzo del año pasado "el imputado en forma sorpresiva se acercó por la espalda de la víctima B.E.C.B. y con el propósito de causarle la muerte, le propinó al menos dos puñaladas con un cuchillo en el cuerpo, específicamente en la espalda y en su muslo izquierdo, quedando la víctima en el suelo, siendo auxiliado por un transeúnte", consigna el medio local El Líder de San Antonio.

Imagen referencial / Aton

Posteriormente, se apela que "a raíz de lo anterior, la víctima resultó con heridas corto penetrantes en hemitórax (sangre en los pulmones) derecho e izquierdo y (corte) en muslo izquierdo, neumotórax (por perforación pulmón), que pudieron causarle la muerte de no haber recibido la atención médica oportuna".

El momento en que se produjo el ataque

De acuerdo a lo recabado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), el día de los hechos, el acusado habría atacado al pololo de su hija de 15 años, luego de que este la agrediera en varias oportunidades.

La adolescente habría llegado a la casa de su papá y su pololo, de 23 años, también acudió hasta ahí para conversar con la menor de edad. En ese momento fue atacado por el suegro, quien lo dejó en la vía pública y luego lanzó la motocicleta del afectado por una quebrada.

La declaración del acusado

El imputado tomó la palabra y se defendió en el juicio. En esa instancia aseguró que "mi hija baja a hablar con él y veo que están forcejando, que la toma del brazo y yo bajé corriendo y le dije que la dejara tranquila (…). La tenía agarrada del brazo y del pecho, por lo que yo me acuerdo, entonces sacó ahí, en ese momento, una cuchilla de la parte trasera del pantalón (…), yo vi algo plateado, le digo ‘no, no, déjate, déjate’ y en eso cambia la dirección del cuchillo en la dirección de mi hija, me decía 'si no me dejái a tu hija la corto’", apuntó.

"Yo me abalancé sobre él para agarrarle el cuchillo con las dos manos mías fuerte (…). La niña (hija) estaba metida ahí entre los dos, cuando yo quería quitarle la cuchilla, (se la quita) y para alejarlo le propiné una o dos puñaladas por el hombro (…) y de ahí no sé si le pegué una o dos más", finalizó.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.