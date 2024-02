Conoce cuáles son las especies que están en peligro de extinción en Chile

14 feb. 2024 - 19:06 hrs.

Con sus desiertos, bosques, lagos, ríos y mares, nuestro país es cuna de una increíble diversidad de flora y fauna.

Lamentablemente con el tiempo algunas de estas especies han ido disminuyendo, corriendo el peligro de extinguirse.

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Concepción, el 50% de las aves nativas en Chile está bajo categoría de amenaza, en el caso de los reptiles, el porcentaje es de 49%.

También se constató que un 29% de los mamíferos evaluados está en riesgo de extinción. Mientras que el 81% de las especies de las plantas con flores y coníferas nativas está bajo amenaza. Por último, en el caso de los anfibios la cifra sería de 70,97%.

¿Qué especies chilenas se encuentran en peligro de extinción?

La organización ambientalista World Wildlife Fund (WWE) redactó una lista de cinco especies nativas de nuestro país que actualmente se encuentran en peligro de extinción.

Huemul

El huemul sería uno de los siervos más amenazados del mundo por su notable disminución geográfica y numérica, según se señala.

De acuerdo al Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, el huemul se encuentra en las regiones del Biobío y de Arica y Parinacota"en peligro crítico".

El huemul sería una de las especies nativas que se encuentra en peligro de extinción/www.gob.cl

Sin embargo, en las regiones de la Araucanía y de Magallanes estaría en la categoría de "en peligro".

Esta especie tiene dos depredadores naturales, el puma y el zorro. A pesar de esto, el humano entre los años 1800 a 1900 fue su mayor depredador, por medio de la caza destinada a alimentación, vestimenta y trofeo, de acuerdo a la CONAF

Huillín

Este animal es un mamífero que habita en Chile y Argentina. La mayor parte de su población se encuentra en la cuenca de ríos, desde Temuco, hasta Chiloé.

Su población sería extremadamente pequeña, no superando los más de 500 individuos, de acuerdo a Ladera Sur. Actualmente, se encuentra en peligro de extinción.

Huillín/Aves de Valdivia

Su mayor amenaza es la deforestación que pasa a llevar el ecosistema en el cual habita.

Zorro de Darwin

El zorro de Darwin o zorro chilote, es una especie endémica en Chile, de acuerdo señala la WWE. Esto significa que la especie habita de manera natural en nuestro territorio.

Se señala que su distribución está dividida en dos poblaciones, una estando presente en Chiloé y la otra en el Parque Nacional Nahuelbuta.

Sus principales factores de riesgo son las enfermedades de los perros domésticos, la desforestación, los incendios forestales y la disminución de zonas de bosque,

Zorro de Darwin/araucaniadiario.cl

De acuerdo a los criterios de la organización The International Union for Conservation of Nature (IUCN), el zorro de Darwin es una especie en extinción.

La Araucaria

La Araucaria se encuentra presente en nuestra cordillera de los Andes y de Nahuelbuta. Se considera un árbol sagrado para el pueblo mapuche, recibiendo el nombre de Pehuén en mapudungun.

De acuerdo al RCE, este árbol está calificado como "en peligro" en la cordillera de Nahuelbuta, y en estado "vulnerable" en la Cordillera de los Andes.

Araucaria/Chile Travel

WWE señala que su disminución en población se debe a factores como el aumento de temperaturas, la baja de lluvias e incendios forestales.

Picaflor de Arica

Por último, se señala al picaflor de Arica, el cual presenta una alta probabilidad de extinguirse en los próximos 10 años, según se indica.

Picaflor de Arica/Ebird

"En cuatro décadas, el picaflor de Arica pasó de ser, aparentemente, el picaflor más común de los valles del norte de Chile a ser el más escaso y en riesgo de desaparecer", indicó el Ministerio del Medio Ambiente.

Se señala que los principales factores de amenaza de esta ave son la importante pérdida de su hábitat por la actividad agrícola, la sequía, la formación de vertederos clandestinos, entre otros.

Está clasificado en estado de "en peligro crítico de extinción", tanto por la UICN como por el manual RCE del Ministerio del Medio Ambiente.

