Tohá y críticas a Boric por mea culpa en funeral de Piñera: "No hay conciencia de la responsabilidad de ser gobierno"

14 feb. 2024 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este miércoles a las críticas recibidas por el Presidente Gabriel Boric luego del mea culpa hecho durante el funeral de Estado al exmandatario Sebastián Piñera.

"Nadie presentó ningún reclamo"

En entrevista con Radio Infinita, Tohá aseguró, respecto a la presencia de personeros del Gobierno en el funeral a Piñera, que "no me generó ninguna incomodidad. Rendir homenaje quiere decir reconocer a una persona que tuvo un rol importante en el país, que fue presidente de la República, que tuvo grandes méritos y también defectos que criticamos como oposición. Pero no se requiere que una persona sea perfecta para rendir homenaje".

"No creo que haya habido, de parte de nadie del oficialismo, ninguna duda, ningún matiz. Nadie presentó ningún reclamo, todos entendieron el rol que teníamos. Otra cosa son los planteamientos políticos del presidente Boric en su discurso... No es que haya habido gente que dijo que no debería haber habido funeral de Estado", agregó Tohá.

Aton / Archivo

"No es lo que el presidente quiso decir"

Sobre el discurso del mandatario y la incomodidad que generaron sus palabras, Tohá sostuvo que, a su juicio, se debió a una malinterpretación.

"Hay personas que sintieron incomodidad, porque le dieron una lectura que, según se ha ido decantando en los días, no es lo que el presidente quiso decir. Nunca dijo que no se debieron presentar querellas... Se ha ido entendiendo el sentido de sus palabras. En Chile nos cuestan mucho los puntos grises: O las personas son demonios o ángeles, pero las cosas nunca son así".

"No tienen consciencia sobre la responsabilidad de ser gobierno"

También la ministra se refirió a las palabras de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien sostuvo que "el 30% es el que peor trata al gobierno", en referencia al porcentaje de aprobación del presidente Boric.

Al respecto, la secretaria de Estado indicó que "no siento que el oficialismo sea el que peor trata al Gobierno. Pero sí siento que hay voces que no tienen consciencia sobre la responsabilidad de ser gobierno, y eso pasa en las dos coaliciones, incluso en la mía".

"Creo que tiene mucho que ver con que las personas se paran en la política de forma muy individual. Piensan que su opinión importa mucho más que el proyecto colectivo del que son parte", expuso.

Finalmente, Tohá señaló que el clima de acercamiento dado tras la muerte del expresidente Piñera no implica que no vayan a existir diferencias a futuro entre el oficialismo y la oposición.

"Se tiene que ir entendiendo que no existe el borrón y cuenta nueva en los conflictos. Uno convive con las diferencias. Entender que se está generando un nuevo clima no significa que las diferencias se hayan solucionado. Pero es un compromiso de no llevar la confrontación a los extremos que la llevamos", manifestó.

