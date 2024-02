Calor extremo de hasta 37° C: Este es el pronóstico de este lunes para la Región Metropolitana

12 feb. 2024 - 11:00 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, advirtió que este lunes 12 de febrero las máximas temperaturas podrían llegar hasta 37° C en algunos sectores de la Región Metropolitana.

¿Cuáles son esos sectores?

“Por ejemplo, en Huechún, Lampa, sectores precordilleranos del Cajón del Maipo", se podrían registrar esos 37° C, "producto del viento que va a bajar desde la ladera de la montaña”, señaló el comunicador.

¿Cuál es el pronóstico para Santiago?

De acuerdo con los últimos reportes, Sepúlveda dijo que “dentro del Gran Santiago, estamos hablando de 34° C a 35° C en algunas comunas”. Indicó que “este calor que estamos viendo este lunes, también se replica para el resto de la semana”.

Luego del peak que alcanzará la temperatura este lunes en la ciudad capital, a partir de este martes 13 de febrero, el termómetro fluctuará entre una mínima que se mantendra en 14° C hasta el próximo domingo y máximas de entre 32° C y 33° C.