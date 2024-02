Esperanza, nieta del expresidente Piñera: "Siento miedo de no querer avanzar sin ti"

09 feb. 2024 - 13:58 hrs.

Esperanza Rossel Piñera, una de las nietas mayores del expresidente Sebastián Piñera, pronunció unas emotivas palabras en el funeral de Estado de su abuelo mientras se desarrollaba en la Catedral Metropolitana de Santiago.

Dirigiéndose al fallecido exmandatario, comenzó señalando "tata, una vez me dijiste que en la vida se confrontan dos fuerzas, el miedo y el coraje. Me dijiste que el miedo nos lleva a no querer cambiar las cosas, a no querer avanzar, a no querer seguir y a no querer mirar".

"Creo que en este momento siento miedo, siento miedo de no querer avanzar sin ti, de no querer seguir una vida sin ti, el mejor abuelo, de no querer mirar un futuro en el que no estés a nuestro lado", añadió.

La joven relató que "también me dijiste que el coraje nos lleva a lo contrario, nos lleva a querer innovar, a emprender y a cambiar, y creo que esta es la fuerza que ahora te gustaría que sigamos".

"Me dijiste que se requiere un equilibrio entre ambas, y así quiero sentirme ahora, con un equilibrio entre el miedo de seguir adelante sin ti, pero con el coraje de querer intentarlo, con la total certeza de que vas a estar siempre arriba mío mirándome y cuidándome", sumó.

Visiblemente emocionada, le dijo a su abuelo que "te admiro, admiro tu forma de ser, tu valentía de seguir adelante cuando se presentan problemas, de nunca mirar para abajo en los momentos difíciles, de afrontar los problemas con la cara bien puesta, y tu valentía de saber reconocer cuando te equivocas".

