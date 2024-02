Ripamonti dice que hay más de 30 mil damnificados por incendios forestales en Viña del Mar

09 feb. 2024 - 04:13 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, abordó la delicada situación que viven algunos sectores de su comuna afectados por los incendios forestales registrados el último fin de semana.



De acuerdo con el último catastro, hasta el momento hay 131 personas fallecidas y entre 7 mil y 12 mil viviendas con pérdida total.

¿Qué dijo Ripamonti?

“Es una situación sin precedentes, son más de 30 mil las personas afectadas, esto es el doble de la emergencia producto del gran incendio de Valparaíso en el 2014”, explicó la alcaldesa.





Ripamonti indicó que la necesidad más urgencia en la comuna es “la capacidad de coordinar la logística para llegar con ayuda humanitaria. Revisando antecedentes de emergencias anteriores, calculamos que serán necesarios más 1.100 millones de dólares para abordar la emergencia solo en Viña del Mar”.

“Necesitamos que existan procesos de recaudación, que todas las personas puedan entender la magnitud de esta emergencia, para poder contribuir en todo el desafío de la rehabilitación y la reconstrucción del 20% de la ciudad”, reiteró la edil a CNN Chile.

Plan de emergencia

Consultada por las acciones que implementará la municipalidad para superar la emergencia, la alcaldesa advirtió que “si no tomamos decisiones, y no tenemos la capacidad adaptativa suficiente para responder a esta emergencia, están condenando a reproducir pobreza, fragilidad y vulnerabilidad en la comuna de Viña del Mar”.



“O tenemos una respuesta y una salida institucional completamente diferente, con el manejo y ejecución de políticas públicas y que aborde esta reconstrucción como se merece, o sencillamente estamos destinados a que el país sufra una depresión muy grande, porque nade dice que no vamos a sufrir los embates de este tipo de catástrofes de manera permanente”, explicó.



Y al finalizar su intervención, Macarena Ripamonti dijo que “responder de manera adecuada a esta emergencia es la única manera que tenemos para sentirnos más tranquilos como sociedad, y eso requiere unión y altura política”.

