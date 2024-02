Amigo de Sebastián Piñera relata cómo habría ocurrido el accidente en helicóptero

08 feb. 2024 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

Fabio Valdés, amigo de toda la vida de Sebastián Piñera, entregó detalles de cómo se habría producido el accidente aéreo en Lago Ranco, en la región de Los Ríos, que terminó con la vida del exPresidente.

"No había una lluvia terrible, no había viento"

"Ellos fueron en la mañana a la casa de los Cox y a la hora de almuerzo dijeron: 'ya, devolvámonos'. Es un viaje de 7 minutos en helicóptero", comentó Valdés.

De acuerdo a quien fuera compañero de curso del empresario cuando eran tan solo niños, al momento del despegue de la aeronave, el mal tiempo habría dado una tregua.

"Estaba lloviznando, no es que había una lluvia terrible. No había viento y, según Cox, que también es piloto, no era imprudente hacer ese viaje de 7 minutos", explicó.

"El parabrisas del helicóptero se le empañó totalmente y quedó ciego"

Si bien el amigo de Sebastián Píñera no presenció el accidente, relató lo que habría sucedido basándose en el testimonio que la familia Cox lo entregó. El clan cree que la emergencia no se habría producido por una falla mecánica.

"Salieron y el parabrisas del helicóptero se le empañó totalmente, y quedó ciego. A 100 metros de distancia de la casa de los Cox intentó volver a tierra, volver a la playa", señaló Fabio Valdés.

Sin embargo, agregó que, "quizá, por una mala maniobra o una precipitación, producto de las circunstancias que estaba viviendo, el helicóptero cayó, y de costado, hacia el lado de él. Y el golpe tiene que haberlo recibido él".

"Ignacio Guerrero, que iba con él en el otro lado del helicóptero, abrió las puertas, salió él, salió su hijo, y a duras penas salió la hermana de Sebastián", sostuvo.

Según su relato, los ocupantes de la nave "trataron de sacar a Sebastián, pero el helicóptero estaba semi hundido y no pudieron sacarlo".

