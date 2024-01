Alcaldesa Evelyn Matthei por reelección en Providencia: "Es una decisión que tendré que tomar"

27 en. 2024 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a una posible candidatura para ser reelecta en la comuna de la Región Metropolitana.

En una reunión con dirigentes de Renovación Nacional (RN), Matthei manifestó también sus sensaciones con respecto al trabajo en el municipio.

"Es una decisión que tendré que tomar"

La edil expresó sobre una posible reelección que “si voy a ir o no a elección, es una decisión que tendré que tomar en un par de meses más”.

También expresó que el trabajo en el municipio “ha sido lo que más he gozado en mi vida, no hay nada que me haya traído tanta alegría y entusiasmo”.

En cuanto a la creación de una única lista de Chile Vamos, planteó que “si llevamos dos o tres candidatos a alcaldes o gobernadores, vamos a perder”.

“Por lo tanto, en algunos tipos de elecciones nos tenemos que poner de acuerdo y creo que hay muy buena disposición de todos para que nos pongamos de acuerdo con él o la mejor candidata”, dijo.

Pensiones de gracia

Por otro lado, la alcaldesa abordó la polémica por las pensiones de gracia y sostuvo que “las críticas hoy día no son por si es que existían normas o no, sino por qué le dieron pensiones de gracia altísimas a narcotraficantes, a personas que habían herido a otra gente con violencia intrafamiliar”.

De esta forma, recalcó que en la investigación de Fiscalía se debe apuntar “a todos”, por ejemplo, al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al que tildó como “una vergüenza”.

