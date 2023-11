Cathy Barriga por acusación de fraude: "Estoy orgullosa de haber liderado una gestión centrada en las personas"

28 nov. 2023 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, habló en sus redes sociales sobre la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía en relación a irregularidades que habrían ocurrido durante su administración, entre 2016 y 2021.

Recientemente, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó una audiencia para formalizar a Barriga por el delito de presunto fraude fiscal y otras irregularidades como la entrega de bonos sin justificación.

¿Qué dijo Cathy Barriga en su defensa?

"Hace dos años, cuando asume el actual alcalde de Maipú, presenta una querella en mi contra diciendo que parte de los recursos municipales estarían en mis bolsillos o en los bolsillos de personas cercanas a mó", partió la exalcaldesa en su cuenta de Instagram.

Aton

"Después de dos años de investigación, para la Fiscalía ha quedado demostrado que todos los dineros y recursos municipales fueron gastados en obras, programas y beneficios", agregó.

"Quiero informarles a los vecinos y vecinas de Maipú que hoy la investigación cambió y es un cuestionamiento a mi gestión, es decir que debí haber cancelado o no realizado todas las obras, programas y beneficios para ustedes, y que esto habría generado un supuesto déficit", siguió.

"Quiero agradecer la energía y apoyo"

Luego, detalló diversos proyectos que implementó durante su administración, y agregó que "quiero agradecer toda la energía y apoyo siempre, sin duda estos días ha sido muy importante recibir mensajes que envían sus historias, cómo se vieron apoyados con proyectos y programas que ya no existen".

"No hay palabras para agradecer tanto cariño, que a pesar de todo el dolor que estos años ha generado todo esto, a mi me hace volver a creer en las personas, aunque el daño que ha causado todo esto sea irreparable, porque nadie me devolverá la paz y tranquilidad", añadió.

"Hay personas que no creen que exista la vocación de servicio, el amor y respeto al prójimo, yo me siento orgullosa de haber liderado una gestión centrada en las personas y no en la política", cerró.

Ver esta publicación en Instagram

