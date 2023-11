Cathy Barriga sobre investigación de Fiscalía: "Jamás me beneficié de mi trabajo como alcaldesa"

25 nov. 2023 - 07:34 hrs.

¿Qué pasó?

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se refirió a la investigación en su contra que lleva la Fiscalía por eventual fraude al fisco y falsificación de instrumento público, delitos que habrían sido cometidos entre 2016 y 2021.

Cabe recordar que la investigación se dio luego de varios informes de la Contraloría, los que dieron cuenta de irregularidades en los fondos comunales de Maipú que superarían los $31 mil millones.

Al respecto, el actual edil de la comuna, Tomás Vodanovic, llegó a declarar al Ministerio Público durante la jornada de ayer, viernes 24 de noviembre.

¿Qué dijo la exalcaldesa Barriga sobre la investigación?

A través de sus redes sociales, la exjefa comunal indicó que hoy “nuevamente como es de costumbre el alcalde de Maipú realiza una convocatoria de prensa para hablar de la querella que él presentó en mi contra”.

Aton

“Quiero informales que no he sido formalizada y en relación a la investigación que desarrolla el Ministerio Público, es importante aclarar que al asumir la Municipalidad de Maipú, arrastraba esta un gran déficit, lo cual no se tradujo en el término de los programas de ayuda de los vecinos de Maipú, fruto del trabajo que desarrollé en forma seria y responsable por 5 años”, complementó.

En ese sentido, Barriga manifestó que “jamás me beneficié de alguna manera de mi trabajo como alcaldesa, ya que todos los recursos de la municipalidad llegaron a la comunidad a través de distintos programas sociales y obras, siendo una actividad que realicé con mucho esfuerzo, siempre con el afán de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas”.

De esta forma, la exalcaldesa señaló tener “la firme convicción que al final de este proceso se determinará mi completa inocencia”.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Cathy Barriga