La desconocida demanda laboral de la exasesora de Maipú que complica a Cathy Barriga

10 oct. 2023 - 12:45 hrs.

La periodista Andrea Monsalve es una pieza clave en una de las líneas de investigación que tienen a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, como imputada por parte de la Fiscalía.

En preciso, se indaga un presunto fraude en la contratación de la profesional, quien recibió $95 millones por casi cuatro años, por servicios que no habría prestado, ya que estaba con licencia médica.

Ir a la siguiente nota

Monsalve ingresó al municipio en diciembre de 2016 para convertirse en la mano derecha de la edil hasta que la relación de confianza se quebró y fue trasladada a los meses después a la Dirección de Seguridad Ciudadana, donde estuvo hasta octubre de 2020, cuando fue notificada de su término de contrato a honorarios.

Su salida del cargo reveló una serie de diferencias y acusaciones de malos tratos que tuvo con la exfigura televisiva, todo lo cual formó parte de una reservada demanda laboral que presentó la asesora contra el municipio, representada en ese entonces por Barriga.

"Persona castigada" y maltratos

Ante el Primer Tribunal del Trabajo, la periodista solicitó la nulidad del despido, más el pago de cotizaciones, asegurando que prestó servicios bajo subordinación y dependencia, pese a que era contratada a honorarios.

En la demanda, relató que si bien su trabajo inicial consistía en recopilar información y elaborar pautas, luego terminó casi como “coordinadora de gabinete”, y “sometida al poder de mando” de la exautoridad municipal.

Así, denunció haber sufrido un “trastorno de depresión mayor, ocasionado por los malos tratos recibidos de la propia alcaldesa”. Sus problemas se agudizaron cuando fue reubicada de lugar de trabajo, sumado a un accidente cerebro vascular, por lo cual estuvo con licencia médica desde julio de 2017 hasta su desvinculación del cargo.

En el juicio, declaró el extrabajador municipal y expareja de Monsalve, Pablo Hein, quien sostuvo que “todo el mundo se sintió maltratado en la municipalidad de Maipú mientras estuvo la alcaldesa y su gente”.

Respecto a la relación de la periodista con Cathy Barriga, dijo que “era raro, nunca dijeron el cargo, pero era como su asistente personal, andaba con ella para arriba y para abajo, estaba a cargo de dar direcciones de lo que la alcaldesa decía, hablar con invitados, temas administrativos”, sosteniendo que “cada diez segundos” recibía instrucciones de dos personas: la jefa municipal y su poderoso asesor, Luis Japaz.

También, declaró Margarita Aceituno, exfuncionaria de Seguridad Ciudadana, quien dio cuenta del quiebre que hubo entre la exchica Mekano y la periodista. Así, relató que en mayo de 2017, Lorena Arce, a cargo de esa Dirección, les informó que iba a llegar “una persona castigada” desde la alcaldía y “que no debían hablarle, ni comentar nada, ni tener ningún contacto con ella”.

Aceituno dijo que no fue fácil cumplir la orden, debido a la buena relación que entabló con Monsalve y aseguró que “el primer trabajo que hizo llegando a la oficina fue un discurso para la señora Cathy y después le daban cosas que no eran relativas con lo que ella hacía en la alcaldía como recibir licencias”, y que seguía las órdenes de Mario Arancibia, jefe de gestión administrativa.

En enero pasado, el Tribunal del Trabajo de Santiago rechazó la demanda, al establecer que no se logró desvirtuar la naturaleza del contrato a honorarios, que no pudo probar “fehacientemente que hubiese recibido órdenes e instrucciones” en la forma de hacer su trabajo, y consideró trascendente que “la demandante solo laboró aproximadamente 8 meses del periodo total, de forma tal que no resulta posible establecer que en aquel corto periodo sus labores excedieron el cometido del respectivo contrato”.

Las aristas que indaga la Fiscalía

El Municipio de Maipú se querelló contra Monsalve por apropiación indebida y obtención injustificada de licencias médicas, estimando el perjuicio fiscal en $10.558.766, sólo respecto al 2020.

En el libelo, interpuesto en diciembre del año pasado, sostienen que la periodista indicó en sus informes de labores que habría sufrido un accidente cerebro vascular en julio de 2017. Pero, desde la municipalidad exponen en el escrito que “no existe ningún documento que respalde tal situación", pues todas las licencias presentadas fueron de carácter psiquiátrico.

En ese sentido, la querella da cuenta que fueron 1.210 días de licencia médica y que en ese tiempo, la periodista habría estado de viaje, por lo que piden al Ministerio Público aclarar esas denuncias reveladas por distintos medios de comunicación.

Esta arista se sumó a otras dos causas por el pago de sobresueldos y contrataciones fantasmas que apuntan a la administración de Cathy Barriga, y que ahora están en manos de la Fiscalía Oriente.

El jueves pasado, la PDI allanó la municipalidad para incautar material informático y correos electrónicos de la exalcaldesa y su círculo cercano, vinculado a un desfalco cifrado en $21 mil millones.

La exalcaldesa Barriga fue citada a declarar como imputada, pero no logró prestar testimonio, por lo que la diligencia se realizará en las próximas semanas.