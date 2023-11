Abogada Paulina Astroza responde a exembajadora que la responsabilizó por reto de Cancillería que derivó en su salida

23 nov. 2023 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

Tras darse a conocer la demanda laboral que presentó en contra del fisco la exembajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, exigiendo una indemnización de $190 millones y disculpas públicas por su forzada renuncia en agosto de este año en medio del Caso Convenios, una académica de la Universidad de Concepción salió al paso luego de ser mencionada en la acción judicial como presunta responsable en un llamado de atención que la diplomática recibió de Cancillería.

Se trata de la abogada y doctora en Ciencias Políticas Paulina Astroza, asidua usuaria de X (ex Twitter) que criticó en el mes de junio a Herrera por el uso "frívolo" que le daba a sus redes sociales, lo que no sería acorde con su importante cargo.

Esto, según la exembajadora, habría sido el gatillante para que recibiera duros cuestionamientos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso de la Presidencia, lo que, sumado al escándalo por el proyecto que buscó financiar con recursos públicos, terminó con su salida.

¿Qué dijo la abogada Paulina Astroza sobre las acusaciones de la exembajadora?

"Me he enterado que la exembajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, ha interpuesto una acción de tutela laboral en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual he sido mencionada", señaló la académica a través de un video.

"Lo primero que puedo decir es que la Constitución, en el artículo 32, establece que es atribución especial del Presidente de la República el nombramiento de embajadores y embajadoras de nuestro país", añadió.

En esa línea, explicó que los diplomáticos "lo que hacen es representar al Estado en el extranjero y, como tal, cuando se pierde esta confianza, es el Presidente de la República a quien le corresponde el pedir los cargos o pedir las renuncias y eso es lo que se hizo en este caso", insistió.

Astroza agregó que "las personas a las cuales se les pide el cargo, obviamente no tienen ningún derecho a resistirse, si es facultad del Presidente. Me extraña, además, una tutela laboral con la indemnización de perjuicios".

"Entiendo lo que es la diplomacia pública y creo que eso es lo que ha faltado"

"Lo que a mí corresponde, efectivamente yo critiqué el uso de las redes sociales de la exembajadora, así como lo he hecho muchas veces a través de mis redes sociales", explicó la abogada.

La profesional comentó que "como especialista que soy del tema de relaciones internacionales, de derecho internacional público, entiendo lo que es la diplomacia pública, y creo que justamente eso es lo que ha faltado".

"La diplomacia pública no es otra cosa que una forma de expresar, también en el exterior, lo que es la opinión del Estado, eso lo que hacen los embajadores", sostuvo.

En ese contexto, expresó que "las veces que he estimado que cuentas públicas vinculadas con el área internacional no han cumplido con ese objetivo, yo lo he dicho, dentro de mi libertad de opinión, mi libertad de expresión, más aún en un área en la que yo soy especialista".