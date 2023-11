"Conocí el demonio que llevaba dentro": Habla mujer que denuncia abuso sexual y violación contra alcalde de Victoria

17 nov. 2023 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del bullado caso en que se ha visto involucrado el alcalde de Reinaco, Juan Carlos Reinao, otro jefe comunal de la región de la Araucanía es actualmente investigado por delitos sexuales.

Se trata de Javier Jaramillo, alcalde de Victoria, quien se ha visto enfrentado a las denuncias de dos mujeres que lo acusan de abuso sexual y violación.

"Él lo único que buscaba era abusar de mí"

Claudia Astete es una de las denunciantes. Trabaja en la Municipalidad de Victoria, en el Programa de la Mujer, pero actualmente está con licencia tras ser diagnosticada con depresión.

Asegura haber sido víctima de tres abusos sexuales y una violación. Aunque la denuncia fue realizada este año, los delitos datan desde 2018.

En medio de sus labores, Claudia acudió hasta donde el alcalde para solicitar ayuda sobre un caso de abuso al interior del centro cultural de la comuna. Sin embargo, jamás imagino que viviría una historia similar y que su agresor sería el jefe comunal.

"Quedó de ayudarme a hacer justicia, cosa que nunca hizo, él se burló de mí, él lo único que buscaba era abusar de mí", relató en exclusiva a Meganoticias.

Astete afirmó que uno de los ataques ocurrió al interior de la oficina de la autoridad: "Se para y cierra la puerta con pestillo. Yo sabía a lo que iba. Él sabía que yo no lo iba a besar, él simplemente iba a abusarme, a tocarme. Yo no me explico qué es lo que buscaba".

"Lo conocí como una persona buena, como una persona honesta, hasta cuando conocí el demonio que llevaba dentro", manifestó.

¿Cómo va la investigación en contra del alcalde Jaramillo?

A pesar de que Jaramillo no ha sido formalizado, lo que implica que no existan medidas cautelares hacias las víctimas, el Ministerio Público ya se encuentra recopilando los antecedentes.

"En estos casos, la Fiscalía no ha formalizado la investigación, estas investigaciones están abiertas, a la espera de los informes policiales", explicó la vocera de la Fiscalía de La Araucanía, Nelly Maraboli.

Además, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de La Araucanía sigue de cerca el caso para prestarle ayuda a las denunciantes.

"Estamos representando a dos mujeres por delito de carácter sexual, en el caso de Victoria, y estamos a la espera de que el Ministerio Público haga la formalización", indicó Susana Aguilera, directora del SernamEG de la región.

"Estamos muy confiados"

El alcalde está al tanto de la investigación en su contra y, a pesar de las denuncias, sigue activo en el municipio de Victoria.

"Nosotros confiamos en las instituciones que hoy día están llevando a cabo las investigaciones respectivas", señaló Jaramillo en exclusiva para Meganoticias.

El alcalde manifestó que "es en los espacios judiciales donde se tiene que generar la conversación respecto de esta acusación", asegurando que, "de verdad, estamos muy confiados".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.