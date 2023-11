Madre denuncia que su hija fue secuestrada tras tomar auto de aplicación: Habría sido golpeada y obligada a sacar dinero

17 nov. 2023 - 21:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una madre denunció que su hija de 37 años fue secuestrada la mañana de este viernes en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, tras abordar un vehículo de una aplicación de transportes.

Su hija habría desaparecido tras subirse a auto de aplicación

De acuerdo a la mujer, de nombre Jacqueline Porre, el hecho se produjo cerca de las 09:00 horas, luego que la víctima, enfermera de profesión, saliera de la Clínica Santa María, a donde había asistido para un control médico.

"Su marido la dejó en la mañana. Se hizo un examen de sangre, además se tenía que hacer una radiografía de tórax", explicó su madre en conversación con Meganoticias.

La pesadilla comenzó una vez que se subió al automóvil de una reconocida aplicación para dirigirse a su domicilio, en el que la esperaba su mamá y su hijo.

"Salió de ahí y me mandó un WhatsApp, porque yo me había quedado de su hijo. Me dice '¿cómo está el niño?. Ya voy en camino'", relató la mujer.

Sin embargo, nunca llegó a la casa. Jacqueline aseguró que, a las 10:45 horas, comenzó a preocuparse al no ver que su hija aparecía. Hasta que recibió una llamada que empeoró el escenario.

Enfermera aseguró que conductor se comportaba de manera extraña

"Me llamó su marido y me preguntó: '¿Llegó a la casa?'. Y le dijo que no", comentó la madre de la enfermera. Entonces, su yerno le dijo que su esposa le había avisado por teléfono de algo perturbador.

"Ella venía en el auto y me escribió que el hombre que la estaba llevando era 'freak', que era raro", le contó la pareja de su hija. Esta última le agregó: "Me voy a bajar en la Clínica Indisa", lo que no habría ocurrido.

Posteriormente, su marido volvió a llamarla. Ella alcanzó a contestar, pero cortó de inmediato. Desde ese momento, nunca más volvieron a tener comunicación con ella varias horas después.

Habría sido encañonada, golpeada y obligada a sacar dinero

La pareja de la mujer fue hacia la PDI para denunciar el hecho. Tras horas de búsqueda, finalmente la enfermera apareció, cerca de las 15:00 horas, en avenida Marchant Pereira, Providencia.

"Me llama mi yerno y me dice que ya la habían encontrado. No sé cómo la encontraron, no sé si ella llamó o la ubicó la PDI", indicó su madre.

"Ella estaba llorando mucho, estaba muy afectada. Supimos que la encañonaron, le pegaron, la manosearon, y la obligaron a sacar plata del cajero", agregó.

Jacqueline manifestó que lo sucedido "es lo más horroroso que me ha tocado vivir en mi vida. Esto es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano".

Familia aseguró que no se pidió rescate

Actualmente, la mujer se encuentra en la ex Posta Central constatando lesiones, mientras la PDI realiza las indagatorias correspondientes.

Desde el núcleo familiar aseguraron que no se pidió dinero por su rescate.