Mujeres fueron víctimas de robo de millonarios ahorros para comprar casa en Renca: "Nos arrebataron años de esfuerzo"

04 nov. 2023 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

Dos mujeres fueron víctimas del robo de sus ahorros para la compra de una casa propia en una “salida de banco” en la comuna de Renca, Región Metropolitana, monto que alcanzaba los veinte millones de pesos.

Las afectadas, Macarena y Alejandra, hablaron con Meganoticias Alerta y relataron cómo sucedieron los hechos el jueves 2 de noviembre.

¿Qué dijeron las afectadas por el robo de sus millonarios ahorros?

Alejandra relató que “ese día Macarena fue con nuestro amigo Patricio, la persona a la que le vamos a comprar la casa, al banco. Yo estaba en mi casa, no los acompañé porque tuve un mal presentimiento, se lo dije a Macarena, pero era tanto el sueño de tener nuestra casa que lo quisimos hacer todo rápido”.

“La ventana de mi casa da para donde pasó todo, los estacionamientos. Yo estaba con mi hija que tiene nueve años cuando escuchamos gritos y gente corriendo. Oímos que decían ‘mátalos, dispárales’, y nunca pensamos que era a nosotras que nos estaba pasando esto”, agregó.

“Los vecinos tocaron la alarma del condominio y escuché la bocina de mi auto, donde venía Macarena, y ahí me di cuenta de que era ella, pero cuando salí, los tipos ya habían arrancado”, aseveró.

Por su parte, Macarena añadió que “salimos del banco con Patricio y veníamos en dos vehículos, pero no nos percatamos. Patricio llegó al portón y se metió a los departamentos, seguido de mí, pero en las imágenes se ve que los tipos ya lo venían siguiendo a él”.

“Mientas yo me estaciono, los tipos se meten. Son tres, encapuchados y uno con arma. Patricio sale corriendo por el lado de mi auto, yo lo veo y me dice ‘Maca, no te bajes’, y yo me quede paralizada. Los tipos lo persiguieron y él tiró el bolso, mientras los tipos decían 'mátalo'... fue muy rápido y traumante”.

Alejandra comentó que “Macarena le preguntó a la cajera si era posible entrar a una sala privada porque en el banco había gente que uno no sabe si eran clientes o no, pero la cajera respondió que no... Los delincuentes en unos minutos nos arrebataron años de esfuerzo”.

