Violenta encerrona en Cerrillos: Desconocidos armados con cuchillos roban auto y pertenencias a conductor

26 oct. 2023 - 03:33 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles se registró una violenta encerrona a un conductor en la comuna de Cerrillos, donde un grupo de desconocidos logró sustraer el automóvil a su propietario.

Durante el hecho, al menos 5 sujetos fueron los que intimidaron a la víctima, un hombre adulto mayor, quien a esa hora se dirigía a su domicilio.

El robo

Según información entregada por la propia víctima, cuyo nombre es Raúl, cerca de las 23:00 horas se trasladaba por calle Las Américas para llegar a su domicilio, cuando fue abordado por al menos cinco delincuentes que lo amenazaron e intimidaron con cuchillos.

"Un vehículo que venía delante mío, muy despacio, traté de adelantarlos y se me cruzaron. En ese minuto traté de echar marcha atrás para ver si los podía esquivar, porque me di cuenta de lo que se trataba, pero el otro vehículo que estaba detrás mío, que no sé si estaba con ellos, no me permitió", relató la víctima.

Al no poder escapar "me abrieron la puerta", continuó, agregando que "tenían armas blancas" y que lo bajaron del vehículo.

Falló el corta corriente

"Como yo lo tenía con corta corriente, traté de escapar, pero me tomaron y me robaron todo, documentos, plata (...) me pillaron el corta corriente y se lo llevaron", complementó.

Respecto de los antisociales, el hombre señaló que "se veían jóvenes, muy jóvenes, tipo 16 años" y que uno de ellos lo golpeó antes de huir con su auto. Asimismo, le sustrajeron objetos, documentos personales y 70 mil pesos en efectivo.

La víctima, además, indicó que esta es la segunda encerrona en su contra. La primera fue hace dos años frente a su domicilio y que en aquella ocasión "se llevaron hasta las llaves de la casa".

