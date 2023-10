"Sáquennos de aquí lo antes posible": Hamás publica video de nieta de chileno secuestrada en Israel

16 oct. 2023 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

El grupo palestino Hamás difundió un video que muestra a Mia Schem, joven de 21 años que es nieta de un chileno y que fue secuestrada en Israel por la organización paramilitar.

Cabe recordar que Mia se encontraba en el festival de música electrónica Supernova, que fue atacado en medio del conflicto de Israel con Hamás.

El video de la joven de ascendencia chilena secuestrada por Hamás

En las imágenes se aprecia a la joven recostada mientras le están poniendo una venda en uno de sus brazos, el que se puede apreciar notoriamente herido.

Posteriormente, en otra toma, Mia se encuentra sentada y mirando a la cámara, a la cual entrega su testimonio.

Nieta de chileno secuestrada por Hamás

"Hola, soy Mia Schem, tengo 21 años, actualmente estoy en Gaza. Me llevaron aquí el sábado por la mañana desde Sderot. Estaba en una fiesta", contó.

"Me lastimé gravemente la mano cuando me llevaron a Gaza. Me realizaron una cirugía de 3 horas en mi mano. Me cuidaron y me dieron medicina. Todo está bien", aseguró.

Finalmente, manifestó: "Estoy desesperada por que me traigan a casa lo más rápido posible. Por el bien de mi familia, mi padre, mi madre y mis hermanos sáquennos de aquí lo antes posible".

El secuestro de Mia

Fue el pasado sábado 7 de octubre que ocurrió el ataque en el festival Supernova, donde asesinaron a más de 200 personas y también secuestraron aproximadamente a 199 civiles, entre los que se encuentra la joven.

"Mia Schem, nieta de chileno, 21 años. Fue secuestrada por Hamás desde el festival Supernova, el cual se realizaba en las afueras del Kibutz Reim, en las cercanías de la frontera con la Franja de Gaza", señaló la Comunidad Judía en Chile.

El presidente de la comunidad chilena en Israel, Gabriel Colodro, comentó el pasado domingo en Meganoticias que el sábado 14 de octubre "el ejército se contactó con la familia, los visitaron en su casa y les informaron que estaban seguros de que ella está secuestrada y que creen que está con vida".

"Se está haciendo lo posible" por rescatarla, mencionó el entrevistado, pero "hay varias razones por las que el ejército no ha comenzado una operación terrestre de forma directa".

