"Vi muchos muertos": Guardia chileno en fiesta electrónica atacada por Hamás relata su experiencia

08 oct. 2023 - 20:59 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 250 cadáveres fueron recuperados en el recinto en el que se celebraba una fiesta de música electrónica cerca del kibutz Reim, en pleno desierto del Neguev, según el último balance.

En aquel lugar, el joven chileno Matías Maldonado, era un guardia de seguridad, y presenció cómo se desarrolló el ataque ejecutado por Hamás, dando a conocer su experiencia.

Ir a la siguiente nota

La experiencia de Matías en pleno ataque de Hamás

En conversación con Meganoticias, Matías reveló que "yo estaba trabajando de guardia, todo empezó cuando empezaron a caer los misiles, y había que empezar a sacar a toda la gente porque se acabó la fiesta, y yo soy el último que tengo que salir".

"Yo empecé a echarlos a todos afuera y empezaron a salir los autos para donde tienen que salir, y ahí esperaron los terroristas, estaban vestidos de policía israelí, entonces todos pensaron que eran policías. Empezó a llegar más gente y ahí empezaron a disparar para todos lados", agregó.

Posteriormente, explicó que él "estaba esperando que la gente salga y me dijeron por audífonos que hay terroristas afuera, yo empecé a correr y un amigo mío entró en pánico. (...) Era un lugar muy difícil de salir, vimos gente que la ayudaron a salir, pero fue muy difícil, mi amiga estaba ahí, fui a buscarla y vi muchos muertos".

La madre de Matías relató los momentos de angustia que vivió

Junto al relato de Matías, su madre, Ita Álvarez, le contó a Meganoticias, los momentos de angustia que vivió por lo que tuvo que atravesar su hijo.

"Fue algo espantoso, terrible, hay un amigo que prácticamente vivía con nosotros y no lo encuentran", comenzó manifestando.

Además, sostuvo que la noche de la fiesta empezaron "a sonar las sirenas y lo primero que hice fue tomar el teléfono y llamarlo (a su hijo) para comunicarme con él. Fue algo muy brusco, muy de golpe".

"Me contesta y me dice 'mamá, los están matando, está la grande' y de ahí perdí contacto con él", puntualizó.

Durante las horas que no se pudo comunicar con Matías, Ita indicó que "como mamá yo pensé lo peor, y sin saber qué hacer", sin embargo, horas más tarde su hijo la contactó. "Me dice 'mamá, estoy bien, pero hay muchos muertos'. Yo como chilena he vivido muchas cosas en Chile, pero algo así jamás", subrayó.

Cabe recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó las vías de contacto de la Embajada de Chile en Israel y la Embajada de Chile en Palestina, para las chilenas y chilenos que requieran de asistencia durante el conflicto bélico.